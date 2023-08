CPI das Pirâmides vota nesta quarta convocações de Jair Renan Bolsonaro e do pai de Neymar

A- A+

A CPI das Pirâmides, que já tentou ouvir os atores Cauã Reymond e Tatá Werneck, além do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, irá analisar nesta quarta-feira a convocação de novas testemunhas que prometem agitar as sessões da comissão: Jair Renan, o filho "zero quatro" do ex-presidente Jair Bolsonaro, e de Neymar Pai.

A comissão foi criada para apurar práticas ilícitas cometidas por empresas de serviços financeiros que alegavam alocar recursos de clientes em criptoativos. Nas últimas semanas, entretanto, o escopo da comissão tem aumentado, com a convocação, por exemplo, dos sócios da 123Milhas, empresa que cancelou diversas passagens compradas com desconto.

Pirâmides financeiras são fraudes que consistem na atração de pessoas para um investimento, geralmente com uma promessa de retorno muito acima do mercado. O retorno, entretanto, é baseado na entrada constante de novos investidores. Os pagamentos são feitos aos primeiros investidores com o dinheiro dos novos investidores.

Esse tipo de esquema é conhecido pelo nome de pirâmide exatamente porque seu funcionamento é insustentável: em determinado ponto, é impossível encontrar novos investidores ou compradores, e o sistema rui, dando calote em potencialmente milhares de pessoas.

No caso de Jair Renan, assim como outros nomes famosos incluídos na investigação da CPI, sua convocação foi pedida por uma parceria que fez com uma empresa de tokens com a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esses produtos tiveram uma queda de 80% no seu valor e Jair Renan saiu do projeto. Ele apagou de suas redes sociais os vídeos em que promovia o item.



Os integrantes da comissão também deverão votar nesta quarta-feira o pedido de convocação do pai do jogador Neymar Jr, conhecido como Neymar Pai, feita pelo deputado Caio Vianna (PSD-RJ). Os parlamentares querem entender um pagamento de uma comissão feita a uma empresa do atleta com o pai por ter intermediado um patrocínio entre o Santos e a casa de apostas Blaze, acusada de não realizar pagamentos no Brasil.

Na sessão desta terça-feira, os sócios da 123Milhas não apareceram. Segundo o relator da CPI, o deputado Ricardo Silva (PSD-SP), Ramiro Madureira e Augusto Madureira poderão ser conduzidos coercitivamente à comissão. A CPI já pediu também a condução coercitiva de Ronaldinho Gaúcho após o ex-jogador se ausentar de duas convocações.

— Se não comparecerem, vamos pedir a condução coercitiva — afirmou o relator da CPI.

O relator da CPI, Ricardo Silva (PSD-SP) afirma que o esquema da 123milhas se assemelha muito a uma pirâmide que ruiu. Quando se oferece um produto, em uma condição muito boa de negócio, e as pessoas vão entrando. Esse sistema, então, vem a ruína no momento em que os sócios enriquecem. Eles esperaram o momento de maior aquisição de clientes.

