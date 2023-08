CPI de 8 de janeiro começa com bate-boca e aprova quebra de sigilo telefônico de Zambelli e hacker

A- A+

Os integrantes da CPMI de 8 de janeiro aprovaram nesta quinta-feira (24) as quebras de sigilo telefônico do hacker Walter Delgatti Neto e da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP).



Outros 55 requerimentos também foram avalizados, entre eles os depoimento do tenente-coronel Mauro Cid e o segundo-tenente Osmar Crivelatti, ex-ajudantes de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro.

No início da sessão, o presidente da comissão, Arthur Maia (União-BA), afirmou que prevê encerrar a CPMI em outubro.



Segundo ele, a expectativa é de que a relatora, Eliziane Gama (PSB-MA), leia o relatório final no dia 17 de outubro e que o documento seja votado na sessão seguinte.

