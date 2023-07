A- A+

CONGRESSO CPI do 8 de Janeiro aprova pedido de sigilo bancário de ex-chefe da PRF Silvinei Vasques é suspeito de beneficiar Bolsonaro no segundo turno da eleição

A CPI do 8 de janeiro, do Congresso, aprovou nesta terça-feira (11) um pedido de acesso aos dados bancários de Silvinei Vasques, ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ele é suspeito de bloquear estradas no Nordeste para beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro no segundo da eleição presidencial.

O pedido não estava incluído na pauta de hoje, mas foi acrescentado como extra-pauta pelo presidente da CPI, deputado Arthur Maia (União-BA), após pedido da relatora, senador Eliziane Gama (PSD-MA).

A CPI ouve também Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Mensagens com teor golpistas enviadas por diversos interlocutores foram encontradas no celular de Cid, inclusive com uma minuta de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), que serviria para embasar um plano contra a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A comissão iria votar requerimentos que pediam a convocação do fotógrafo Adriano Machado e do major José Eduardo Natale, ambos de interesse da oposição, mas a discussão foi adiada. Ambos aparecem em filmagens dentro do Palácio do Planalto no momento em que os invasores promoviam a depredação. Bolsonaristas tentam emplacar a tese de que houve uma omissão da atual gestão do governo no dia dos ataques.

