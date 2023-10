A- A+

CPI CPI do 8 de Janeiro: bolsonaristas esvaziam sessão durante leitura de relatório de Eliziane Senadora faz a leitura de texto com mais de mil páginas e 61 pedidos de indiciamentos

Parlamentares bolsonaristas esvaziaram a sala da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro durante a leitura do relatório da senadora Elizane Gama (PSD-MA). Da oposição, apenas o deputado Delegado Ramagem (PL-RJ) e o senador Izalci Lucas (PSDB-DF), que também devem apresentar relatórios alternativos, permanecem na sala, além de Marco Feliciano (PL-SP).

Eliziane começou a leitura pouco depois das 9h30 da manhã. O relatório dela tem 1.333 e pede o indiciamento de 61 pessoas suspeitas de envolvimento nos atos que levaram a depredação dos prédios dos Três Poderes em Brasília no dia 8 de janeiro.

Já os parlamentares da base do governo Lula, foram os primeiros a chegar à comissão nessa terça-feira, 17, e, a maioria deles, permanece na sala.

O relatório final da CPMI do 8 de Janeiro, apresentado nesta terça-feira pela senadora Eliziane Gama (PSD-MA), pede o inciamento indiciamento de 61pessoas, incluindo integrantes e aliados do governo passado. Além do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, a lista inclui o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, o ex-diretor da Polícia Federal Rodoviária (PRF) Silvinei Vasques, os ex-ministos Anderson Torres (Justiça), Walter Braga Netto (Defesa e Casa Civil), Augusto Heleno (GSI), Luis Eduardo Ramos (Secretaria de Governo), Paulo Sérgio Nogueira (Defesa), além da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP).

Quando Eliziane terminar a leitura, um membro da oposição poderá apresentar um relatório paralelo. Essa segunda leitura deverá ser feita em, no máximo, uma hora.

Depois dessa segunda leitura, um membro da comissão pode pedir vista, uma solicitação para que os parlamentares tenham mais tempo para analisar o parecer apresentado. Com isso, a discussão e votação do parecer ficam para quarta-feira.

Veja também

CPI 8 de Janeiro Relatório final da CPI aponta minuta do golpe, acampamentos e lives como provas contra Bolsonaro