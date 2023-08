A- A+

ATOS GOLPISTAS CPI do 8 de Janeiro: comissão colhe depoimento de GDias, ex-ministro do GSI Oposição sustenta que GDias foi alertado previamente dos atos que resultaram na invasão e na depredação de prédios públicos

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro tem sessão marcada nesta quinta-feira para ouvir o depoimento do ex-ministro do Gabinete Institucional de Segurança (GSI) general Gonçalves Dias. Segundo seu advogado, André Callegari, o militar responderá às perguntas dos parlamentares.

Na noite desta quarta-feira, o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que o ex-chefe do GSI fique em silêncio diante de questionamentos que possam incriminá-lo.

Embora um pedido para ouvir o militar estivesse aprovado desde as primeiras reuniões do colegiado, a sua presença no colegiado motivou queda de braço entre governistas e oposição.

A data só foi marcada após a apresentação de uma questão de ordem feita pelo senador Esperidião Amin (PP-SC). Parlamentares da oposição sustentam que GDias foi alertado previamente dos atos que resultaram na invasão e na depredação de prédios públicos, mas se omitiu.

Como o Globo mostrou, em mensagem enviada seis horas antes dos ataques às sedes dos Três Poderes, o general manifestou preocupação com as movimentações em Brasília que antecederam os atos golpistas.



O texto contradiz a versão do militar, que disse em diferentes ocasiões que não tinha conhecimento dos riscos de investidas violentas naquele dia. Para o depoimento dessa quinta, deputados da base querem tentar blindar Gdias. Eles acreditam que o general seguirá a mesma linha do seu depoimento na CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Ele prestou depoimento aos deputados distritais em junho. Na ocasião, o aliado de Lula (PT) reconheceu erro na condução da Abin no episódio.

