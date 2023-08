CPI do 8 de Janeiro: comissão marca depoimento de ex-ministro do GSI Gonçalves Dias

A- A+

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos Atos Antidemocráticos de 8 de janeiro marcou o depoimento do ex-ministro do Gabinete Institucional de Segurança general Gonçalves Dias para o dia 31 de agosto.

O requerimento já estava aprovado e era um pleito da oposição agendar o depoimento.

Como o Globo mostrou, GDias reconheceu que teria “problemas” logo pela manhã do dia 8 de janeiro. Em mensagem enviada seis horas antes dos ataques às sedes dos Três Poderes, ele manifestou preocupação com as movimentações em Brasília que antecederam os atos golpistas.

O texto contradiz a versão do militar, que disse em diferentes ocasiões que não tinha conhecimento dos riscos de investidas violentas naquele dia.

