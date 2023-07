CPI do 8 de Janeiro: Eduardo Bolsonaro diz que "é uma honra" ser amigo de Mauro Cid

A- A+

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) disse nesta terça-feira (11) que não vai tratar o ex-ajudante de ordens da Presidência Mauro Cid como "leproso". A declaração foi dada durante sessão do colegiado que interroga Cid, que foi auxiliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, pai de Eduardo.

– Muito me honra falar que sou seu amigo. Não vou chegar, virar as costas e tratar como leproso, como a esquerda quer. Vossa excelência é vítima de todo esse processo.

Mensagens com teor golpistas enviadas por diversos interlocutores foram encontradas no celular de Mauro Cid, inclusive com uma minuta de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), que serviria para embasar um plano contra a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-ajudante de ordens está preso por conta do envolvimento em uma suspeita de fraude no cartão de vacinação de Bolsonaro e familiares.

O ex-assessor de Jair Bolsonaro evitou responder as perguntas dos parlamentares. Decisão da ministra Carmen Lúcia, do STF, permite que o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro fique calado somente diante de perguntas que o incriminam. Por outro lado, o presidente da comissão, deputado Arthur Maia (União-BA), avalia que Cid extrapolou o direito e ficou calado diante de perguntas que não o incriminam. Por conta disso, Maia anunciou que vai apresentar uma denúncia ao STF.

