ATOS GOLPISTAS CPI do 8 de janeiro: Ex-chefe da PRF de Bolsonaro e envolvido com ataque a bomba são convocados Anderson Torres e Mauro Cid também foram convocados, mas ainda não têm datas definidas

O ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques e o empresário George Washington Oliveira serão ouvidos na próxima semana pela CPI do 8 de janeiro. Os dois foram convocados como testemunhas e serão os primeiros depoimentos da CPI mista.



Ouvir tanto Silvinei, quanto George é de interesse da base do governo porque os dois tem ligação com o ex-presidente Jair Bolsonaro ou apoiadores.

O depoimento de Silvinei é o primeiro e está marcado para a próxima terça-feira. Há um inquérito aberto pela Polícia Federal contra ele por conta do comportamento da PRF no segundo turno da eleição presidencial do ano passado. Há suspeitas que bloqueios em rodovias tenham sido feitos com o objetivo de prejudicar eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Já George Washington foi pego, em dezembro do ano passado, com artefato explosivo nas imediações do aeroporto internacional de Brasília. Na época, ele confessou que queria armar a bomba para "causar o caos" e chamar a atenção do acampamento bolsonarista, que estava instalado no Quartel General do Exército, em Brasília, e pressionava para que Lula não assumisse a Presidência mesmo depois de eleito. O depoimento dele será na quinta-feira.

O ex-ministro da Justiça Anderson Torres, aliado próximo de Bolsonaro, e Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente, também estão convocados, mas sem data marcada ainda para prestar depoimentos.



A ordem dos depoimentos foi definida hoje após reunião da Mesa Diretora da CPI, que é composta pelo presidente, deputado Arthur Maia (União-BA), vice-presidente, senador Cid Gomes (PDT-CE), segundo vice-presidente, senador Magno Malta (PL-ES), e relatora, senadora Eliziane Gama (PSD-MA).

Eliziane Gama apresentou os requerimentos para chamar os dois que serão ouvidos na próxima semana.

– Tal como proposto no Plano de Trabalho apresentado a esta Comissão, pretende-se que as nossas atividades se iniciem com a dissecação dos fatos que norteiam importantes datas, consubstanciadas em oitivas e requerimentos de informações, a partir das quais se espera, como natural desdobramento, a investigação dos demais fatos elencados no Requerimento que embasou a instauração desta CPMI– disse a senadora ao justificar os pedidos dos personagens dos fatos que antecederam o 8 de janeiro.

