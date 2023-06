A- A+

BRASIL CPI do 8 de Janeiro: governistas apresentam questão de ordem para barrar Marcos do Val Base do governo diz que "investigado não pode investigar"

O deputado Rogério Correa (PT-MG), da base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apresentou uma questão de ordem ao presidente da CPI do 8 de janeiro, deputado Arthur Maia (União-BA), para que o senador Marcos do Val (Podemos-ES) seja substituído na comissão.

Maia rejeitou a solicitação, mas os parlamentares da base governista ainda pedem também que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que acumula a função de presidente do Congresso, se manifeste sobre o caso. O grupo vai recorrer a Pacheco para que o senador Marcos do Val não seja mais integrante da CPI do 8 de janeiro.

Do Val citou, em fevereiro, um plano que seria armado contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e que teria a participação do ex-deputado Daniel Silveira e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por conta da suspeita da participação do senador na trama e, ainda por postagens antidemocráticas, o parlamentar foi alvo de uma operação de busca e apreensão na semana passada.

Nas redes sociais, o Rogério Correa disse que ""a busca e apreensão contra Marcos do Val parte de uma suspeita de obstrução da justiça nos fatos relativos aos atos golpistas" e que "investigado não pode investigar".

O pedido será enviado a Pacheco e não apenas ao presidente da CPI. Um requerimento similar foi enviado a Maia para pedir a exclusão do deputado André Fernandes (PL-CE) da comissão, que é suspeito de incentivar os ataques golpistas do dia 8 de janeiro, mas também foi rejeitado. Após a recusa, o pedido foi enviado a Pacheco, que ainda não deu a resposta.

