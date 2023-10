CPI do 8 de Janeiro: governistas farão caminhada simbólica à Praça dos Três Poderes

A- A+

Parlamentares da base do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vão fazer uma caminhada do Senado até a Praça dos três Poderes após a votação do relatório da senadora Eliziane Gama (PSD-MA).

Eles querem levar o parecer para um dos pontos que foi ocupado pelos golpistas no início do ano.

“Será um ato simbólico para reocuparmos o centro do poder no Brasil e firmar, mais uma vez, que a democracia brasileira resistiu e resistirá, sempre”, diz o comunicado.

Com a maioria dos parlamentares entre os participantes da CPI do 8 de Janeiro, os governistas devem aprovar com folga o relatório de Eliziane pedindo o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais 60 pessoas.





A sessão para votar o parecer ainda está na fase dos debates. Foram 32 inscritos para debater o texto apresentado por Eliziane. A votação deve acontecer na sequência.

Durante os debates, parlamentares da base defenderam o pedido de indiciamento de Bolsonaro, enquanto a oposição cobrou a relatora pela não inclusão do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Gonçalves Dias.

Durante os pronunciamentos, os deputados da base do governo dedicaram os seus votos à ex-presidente Dilma Rousseff, que sofreu um processo de impeachment no Congresso, e à vereadora Marielle Franco, que foi assassinado no Rio de Janeiro.

