A- A+

A CPI do 8 de janeiro ouve nesta terça-feira (20) Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ele é suspeito de ter determinados bloqueios em estradas visando prejudicar a locomoção de eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante o segundo turno da disputa presidencial.

Os bloqueios realizados no dia da eleição só cessaram quando o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), intimou Silvinei a parar com a operação nas estradas, sob pena de multa e afastamento do cargo.

A base governista quer usar o depoimento de hoje para apontar relação não apenas de Silvinei com o caso, mas também do ex-presidente Jair Bolsonaro e do ex-ministro da Justiça Anderson Torres.

A própria relatora da CPI, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), é autora de um requerimento para convocá-lo. A parlamentar, em seu plano de trabalho, apontou a necessidade traçar um roteiro cronológico para entender os ataques aos prédios dos Três Poderes que aconteceram no dia 8 de janeiro.

Para isso, a relatora citou haver necessidade de que a comissão se debruce sobre episódios anteriores aos ataques, mas que compartilham o teor golpista de não aceitação da eleição. Os bloqueios nas rodovias fazem parte desse roteiro e é apontado como o marco zero na linha de investigação da senadora.

Veja também

BRASIL CPI do 8 de Janeiro: governistas apresentam questão de ordem para barrar Marcos do Val