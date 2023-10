A- A+

BRASÍLIA CPI do 8 de Janeiro ouve empresário investigado como financiador de atos golpistas Argino Bedin, conhecido como 'pai da soja' no Mato Grosso, poderá ficar em silêncio em questões que o incriminem após decisão do STF

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro vai ouvir, nesta terça-feira (3), o empresário e fazendeiro Argino Bedin. Ele faz parte de uma lista do Supremo Tribunal Federal (STF) de suspeitos de financiarem ataques golpistas.

A relatora da CPI, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), é uma das autoras dos requerimentos que chamaram Bedin à comissão. Na justificativa, ela disse que a ida do empresário "é relevante para que esta CPMI possa investigar e coletar informações pertinentes para desvelar os reais responsáveis pelo 8 de Janeiro de 2023".

O deputado Carlos Veras (PT-PE) também apresentou um requerimento para levar Bedin à CPI mista e citou que ele "figurou na lista de investigados como possível financiador dos atos golpistas". "Conhecido no estado do Mato Grosso como 'pai da soja', Argino Bedin é um latifundiário sócio de pelo menos nove empresas e teve as contas bloqueadas por decisão do ministro Alexandre de Moraes", afirmou o deputado do PT.

A defesa do fazendeiro pediu ao STF para não ser obrigado a ir à comissão e para que tenha o direito de ficar em silêncio. Relator do caso, o ministro Dias Toffoli atendeu parcialmente o pedido e decidiu que Bendin poderá ficar em silêncio diante de perguntas que o incriminam, mas manteve a obrigatoriedade de participar da CPI.

O depoimento deve ser um dos últimos que a comissão irá promover. A expectativa é de que os trabalhos da CPI Mista se encerrem daqui a duas semanas, no dia 17 de outubro.

Ainda não há acordo para nova sessão de requerimentos. A base do governo quer aprovar a quebra de sigilos do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Por outro lado, o presidente da CPI, deputado Arthur Maia (União-BA), já avisou que a CPI só vai aprovar os requerimentos dos governistas junto com os da oposição. Ainda que queira aprovar novos requerimentos, o governo quer evitar a convocação de membros da Força Nacional, que podem servir para desgastar o ministro da Justiça, Flávio Dino.

Veja também

Cláudio Humberto Senado agiliza PEC antidrogas contra decisão do STF; confira a coluna desta terça (3)