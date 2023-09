A- A+

ATOS GOLPISTAS CPI do 8 de Janeiro ouve suspeito de planejar tentativa de ataque a bomba em Brasília Blogueiro Wellington Macedo de Souza, preso no Paraguai neste mês, será obrigado a comparecer

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro ouve nesta quinta-feira o blogueiro Wellington Macedo de Souza, apontado como uma das pessoas que planejou uma tentativa de ataque a bomba no aeroporto de Brasília no dia 24 de dezembro do ano passado.

Wellington foi condenado pela Justiça do Distrito Federal a seis anos de prisão. Na semana passada, Macedo foi transferido de Foz de Iguaçu, cidade do Paraná que faz fronteira com o Paraguai, para Brasília, onde vai cumprir pena no complexo penitenciário da Papuda.

A defesa do blogueiro pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que ele não fosse obrigado a ir à sessão para prestar depoimento. O pedido de habeas corpus foi protocolado nesta quarta-feira.

Em decisão proferida na noite do mesmo dia, o ministro Luís Roberto Barroso decidiu que o investigado tem a obrigação de comparecer, mas poderá ficar em silêncio.



Apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele fazia parte de um grupo que pregava protestos de teor golpista contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente.

Macedo estava foragido há oito meses e foi encontrado no Paraguai nesta semana graças à cooperação da Polícia Federal brasileira com a polícia paraguaia.

Veja também

BRASIL CPI do MST: deputados tentam retirar pedido de indiciamento de petista do relatório de Salles