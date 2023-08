A- A+

CONGRESSO NACIONAL CPI do 8 de Janeiro: parlamentares da base e da oposição discutem após Feliciano bater na mesa Deputado Marco Feliciano e a senadora Soraya Thronicke discutiram durante sessão que ouve Torres

Deputados e senadores da CPI do 8 de janeiro discutiram após o deputado Marco Feliciano (PL-SP) fazer um discurso contra parlamentares de esquerda e elogiar o ex-ministro Anderson Torres, que depõe na comissão.

Após terminar sua fala, Feliciano se envolveu em uma briga com a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), que disse que tem um filho de esquerda e reprovou as falas do deputado. Feliciano então bateu na mesa.

Após isso, deputados e senadores governistas, como a própria relatora da CPI, senadora Eliziane Gama PSD-MA), o senador Rogério Carvalho (PT-SE) e o deputado Duarte (PSB-MA), começaram a protestar contra Feliciano.

"Respeite a senadora. Essa mania de bater na mesa contra mulher", declarou Eliziane.

Feliciano minimizou as críticas:

"A turma da esquerda, o mimimi, os mimizentos, a senadora pode colocar o dedo no meu nariz e eu não posso falar nada?", questionou.

Em seguida, o presidente da CPI, deputado Arthur Maia (União-BA), respondeu que Soraya não apontou o dedo para ele e pediu para a sessão voltar à normalidade.

–"Vamos retornar às normalidades dos trabalhos, peço ponderação a todos".

