A- A+

SENADO CPI do 8 de janeiro: preso envolvido com ataque a bomba evita responder maioria das perguntas Na manhã desta quinta, parlamentares ouviram peritos

A CPI começou a ouvir na tarde desta quinta-feira o depoimento de George Washington Oliveira, gerente de posto de gasolina suspeito de armar uma bomba que foi encontrada em um caminhão nas imediações do aeroporto de Brasília, e de mais três integrantes da Polícia Civil do Distrito Federal. A sessão começou com os policiais e Oliveira está sendo ouvido nesta tarde. Oliveira tem evitado responder a maior parte das perguntas feitas na comissão.

.Em maio, o juiz Osvaldo Tovani, da 8ª Vara Criminal de Brasília, condenou Oliveira a uma pena de nove anos e quatro meses. A base do governo quer usar a sessão de hoje para emparedar mais uma vez o ex-presidente Jair Bolsonaro. Oliveira chegou a dizer, em um texto encontrado em seu celular, que o ex-presidente o inspira. Parlamentares do PT também querem mais informações sobre os financiadores de atos golpistas contra a eleição e avaliam que o preso tem ligação com empresários rurais.

O presidente da CPI, deputado Arthur Maia (União-BA), entendeu que Oliveira presta depoimento na condição de investigado e que, por isso, pode evitar responder perguntas que o incriminam. A relatora da CPI, senadora Eliziane Gama (PSD-AM), questionou se ele veio para Brasília acompanhado de alguém, se foi parado nas rodovias no trajeto até a capital federal e mais uma série de perguntas sobre o planejamento que levou ao plano com o artefato explosivo. Oliveira respondeu a maior parte das perguntas com "permanecerei calado".

Ele também não respondeu se tentou enviar uma carta ao ex-presidente Jair Bolsonaro, não disse quem o convidou a ir para Brasília, evitou dizer se recebeu treinamento de alguém e não comentou quando a relatora perguntou se conversou com alguém sobre planejamento de ato de violência contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Ele respondeu apenas poucos questionamentos, como quando confirmou ter uma empresa com o nome "GW de O Sousa", e ao dizer que estava em uma churrascaria no dia dos ataques na área central de Brasília no 12 de dezembro.

Veja também

Paris Lula promete 'desmatamento zero na Amazônia' até 2030 em discurso no festival "Power our planet"