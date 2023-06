A- A+

CPI do 8 de Janeiro CPI do 8 de Janeiro vai ouvir Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, na terça-feira A comissão também se reúne na quinta-feira para votar requerimentos

A CPI do 8 de janeiro vai ouvir o tenente-coronel Mauro Cid na próxima terça-feira. Cid foi ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro e seu celular recebeu várias mensagens estimulando um golpe contra a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na próxima quinta-feira, o colegiado irá votar requerimentos.

O anúncio da programação foi feita pelo deputado Arthur Maia (União-BA), presidente da CPI, após o fim da sessão que ouviu o coronel Jean Lawand Júnior, que enviou mensagens com teor golpista a Cid.

