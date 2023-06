CPI do 8/1: STF nega pedidos da comissão para compartilhar inquéritos sobre atos e fake news

A- A+

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, negou à CPI do 8 de Janeiro o acesso a informações sobre inquéritos abertos contra autores de ataques golpistas. "Informo, que no momento, a existência de diligências em curso inviabiliza o compartilhamento de provas pleiteado", disse Weber em mensagem encaminhada à comissão.

A resposta da ministra diz respeito a oito requerimentos aprovados pelo colegiado e que são de autoria do deputado Rogério Correa (PT-MG). O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro é alvo das apurações do Supremo.

Apenas um dos oito inquéritos cujas informações foram pedidas não é relacionado diretamente aos ataques golpistas do dia 8 de janeiro. Conhecido como inquéritos das fake news, ele existe há quatro anos e tem como objetivo apurar ataques orquestrados contra as instituições.

Os inquéritos são de relatoria do ministro Alexandre de Moraes. O deputado Arthur Maia (União-BA), presidente da CPI, se reuniu com Moraes no dia 13 de junho. Na ocasião, o parlamentar já havia dito que o STF só iria compartilhar as informações após terminadas as diligências, o que deve acontecer em meados de julho.

— Todos os nossos pleitos apresentados ao ministro em relação a compartilhamento de dados foram atendidos. O ministro informou que, assim que nós fizermos a solicitação dos processos que estão em sigilo, mas que não estão em diligência, ele autorizará imediatamente o compartilhamento — disse o presidente da CPI, que acrescentou: — Já os processos em diligência, ele pediu que esperássemos a conclusão, e a investigação está em curso e em fase conclusiva.

