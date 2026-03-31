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BRASIL CPI do Crime Organizado aprova nova audiência para ouvir Campos Neto Em novo requerimento, o senador Alessandro Vieira (MDB-SE) afirmou que Campos Neto precisa dar explicações sobre a atuação da autarquia na fiscalização do Master

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado aprovou nesta terça-feira, 31, um novo requerimento para ouvir o ex-presidente do Banco Central Roberto Campos Neto. A data da audiência ainda não foi definida.

O depoimento de Campos Neto estava marcado para esta terça, mas ele não compareceu, após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça converter a convocação em convite - o que retira a obrigação da presença.





Em novo requerimento, o senador Alessandro Vieira (MDB-SE) afirmou que Campos Neto precisa dar explicações sobre a atuação da autarquia na fiscalização do Master.

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