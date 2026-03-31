BRASIL
CPI do Crime Organizado aprova nova audiência para ouvir Campos Neto
Em novo requerimento, o senador Alessandro Vieira (MDB-SE) afirmou que Campos Neto precisa dar explicações sobre a atuação da autarquia na fiscalização do Master
O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado aprovou nesta terça-feira, 31, um novo requerimento para ouvir o ex-presidente do Banco Central Roberto Campos Neto. A data da audiência ainda não foi definida.
O depoimento de Campos Neto estava marcado para esta terça, mas ele não compareceu, após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça converter a convocação em convite - o que retira a obrigação da presença.
Leia também
• CPI do Crime Organizado aprova quebras de sigilo de Zettel e de empresa que teve Vorcaro como sócio
• Campos Neto não irá depor na CPI do Crime Organizado
• CPI do Crime aprova convocações de ex-diretor do BC e dos ex-governadores Castro e Ibaneis
Em novo requerimento, o senador Alessandro Vieira (MDB-SE) afirmou que Campos Neto precisa dar explicações sobre a atuação da autarquia na fiscalização do Master.