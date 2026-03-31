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BRASIL CPI do Crime Organizado aprova quebras de sigilo de Zettel e de empresa que teve Vorcaro como sócio Comissão refaz pedidos após entrave no STF e tenta destravar acesso a dados financeiros do cunhado de Vorcaro

A CPI do Crime Organizado aprovou nesta terça-feira a quebra de sigilo bancário e fiscal de Fabiano Campos Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, e da empresa Prime Aviation Participações, que já teve o próprio Vorcaro como sócio, em uma tentativa de destravar o acesso a dados financeiros considerados centrais para a investigação.

O pedido de quebra de sigilo de Zettel já havia sido apresentado em 11 de março, mas foi reapresentado apSs o upremo Tribunal Federal questionar a validade de votações em bloco. A avaliação na cúpula do colegiado é de que refazer os requerimentos de forma individualizada garante a execução da medida.

Zettel é apontado por integrantes da CPI como um elo relevante na estrutura financeira ligada ao Banco Master. O requerimento aprovado hoje cuta indícios de que ele mantém conexões financeiras com fundos de investimento sob influência própria, com a gestora Reag e com o próprio Banco Master, em uma rede que pode ter sido usada para circulação e ocultação de recursos.





A inclusão da Prime Aviation no mesmo pacote segue essa mesma linha. A empresa, hoje presidida por Marcus Vinicius da Mata, aparece nas apurações como parte de uma estrutura empresarial mais ampla, ligada ao grupo Prime You, usada para administração de ativos de alto valor, como aeronaves e imóveis.

O pedido do senador Humberto Costa (PT-SP) cita transferências milionárias entre a companhia e outras empresas do mesmo circuito, como a Fraction 024, o que reforçou a suspeita de uso dessas estruturas para circulação e eventual ocultação de patrimônio.

A comissão também incorporou ao mesmo eixo o fundo Kairos, do qual Zettel teria recebido R$ 190,2 milhões em dividendos e lucros, segundo dados do imposto de renda do investigado. Para integrantes da CPI, o volume ajuda a dimensionar a escala das movimentações financeiras associadas ao empresário e reforça a necessidade de rastrear a origem e o destino desses recursos dentro do circuito investigado.

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