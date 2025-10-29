A- A+

Justiça CPI do Crime Organizado é anunciada sem apoio de senadores do PT Não houve adesão da bancada no Senado em requerimento de criação do colegiado

A CPI do crime organizado, autorizada a funcionar pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), foi anunciada após ganhar adesão da oposição e partidos de centro. Já do outro lado do espectro político, nenhum parlamentar do PT assinou requerimento para a instalação do colegiado.

Os trabalhos serão iniciados na próxima terça-feira, depois da operação mais letal já realizada no Rio de Janeiro, com 119 mortos contabilizados até o momento.

O colegiado irá apurar a estruturação, a expansão e o funcionamento do crime, com foco na atuação de milícias e facções. A expectativa é que as sessões se tornem palco de embates entre governistas e a oposição.

As assinaturas para a criação da CPI foram coletadas no primeiro semestre.

O senador Rogério Carvalho (PT-SE), que será membro titular da CPI, diz que não houve nenhuma orientação contra a instalação dos trabalhos e que a bancada governista pretende brigar pela presidência ou relatoria.

— Quando eu fui assinar, já tinham dado entrada no requerimento, foi muito rápido. Inclusive indicamos os nomes e estamos no páreo para participar da direção — disse.

Questionado se apoiava algum nome para a presidência da CPI nesta quarta-feira, Alcolumbre foi lacônico.

— Isso será resolvido no voto — afirmou.

Veja também