Qua, 29 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta29/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Justiça

CPI do Crime Organizado é anunciada sem apoio de senadores do PT

Não houve adesão da bancada no Senado em requerimento de criação do colegiado

Reportar Erro
Davi Alcolumbre, presidente do Senado - colegiado irá apurar a estruturação, a expansão e o funcionamento do crime, com foco na atuação de milícias e facçõesDavi Alcolumbre, presidente do Senado - colegiado irá apurar a estruturação, a expansão e o funcionamento do crime, com foco na atuação de milícias e facções - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

A CPI do crime organizado, autorizada a funcionar pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), foi anunciada após ganhar adesão da oposição e partidos de centro. Já do outro lado do espectro político, nenhum parlamentar do PT assinou requerimento para a instalação do colegiado. 

 Os trabalhos serão iniciados na próxima terça-feira, depois da operação mais letal já realizada no Rio de Janeiro, com 119 mortos contabilizados até o momento. 

O colegiado irá apurar a estruturação, a expansão e o funcionamento do crime, com foco na atuação de milícias e facções. A expectativa é que as sessões se tornem palco de embates entre governistas e a oposição.

Leia também

• Alcolumbre manda instalar CPI do Crime Organizado no Senado um dia após operação mais letal do Rio

• Haddad: governador do Rio deveria acordar para problema dos combustíveis no crime organizado

• Secretário do Rio cita "Estado de Guerra"; "é impossível combater crime organizado sozinho"

As assinaturas para a criação da CPI foram coletadas no primeiro semestre.

O senador Rogério Carvalho (PT-SE), que será membro titular da CPI, diz que não houve nenhuma orientação contra a instalação dos trabalhos e que a bancada governista pretende brigar pela presidência ou relatoria. 

— Quando eu fui assinar, já tinham dado entrada no requerimento, foi muito rápido. Inclusive indicamos os nomes e estamos no páreo para participar da direção — disse.

Questionado se apoiava algum nome para a presidência da CPI nesta quarta-feira, Alcolumbre foi lacônico.

— Isso será resolvido no voto — afirmou.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter