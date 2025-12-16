A- A+

Rio de Janeiro CPI do Crime Organizado ouve nesta terça o ex-governador Anthony Garotinho Relator da comissão afirma que experiência de Garotinho na área de segurança pode ajudar a entender a infiltração do crime organizado no Estado

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado ouve nesta terça-feira, a partir das 14h, o ex-governador do Rio e ex-secretário estadual de Segurança Pública Anthony Garotinho.

Ele foi convidado a prestar depoimento na comissão que investiga a atuação de organizações criminosas no país. O deputado licenciado Rodrigo Bacellar (União Brasil) também foi convocado e vai depor em outra data.

O convite foi apresentado pelo relator da CPI, senador Alessandro Vieira (MDB-SE). No requerimento, o parlamentar argumenta que Garotinho possui “conhecimento qualificado sobre a dinâmica de atuação do crime organizado e suas possíveis conexões com agentes públicos”, em razão da experiência acumulada à frente do governo fluminense e da pasta da Segurança Pública.

A CPI do Crime Organizado foi instalada no Senado para apurar a atuação de facções criminosas, suas formas de financiamento, a expansão territorial e eventuais vínculos com o poder público. A oitiva desta terça integra a agenda de depoimentos de autoridades e ex-gestores públicos com atuação na área de segurança.

