A- A+

CPI CPI do Crime Organizado: veja como cada senador votou no relatório final Texto do senador Alessandro Vieira que pedia o indiciamento de ministros do STF foi derrotado por 6 votos contrários contra 4 favoráveis

O relatório final da CPI do Crime Organizado, que pede o indiciamento por crimes de responsabilidade dos ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, além do procurador-geral da República, Paulo Gonet, foi derrotado nesta terça-feira (14) após articulação do governo no Senado.

O novo ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, afirmou mais cedo que o Palácio do Planalto atuava para barrar o texto, classificando como “absurdo” o pedido de indiciamento de integrantes do Supremo Tribunal Federal.

O governo chegou a trocar integrantes da comissão para formar maioria contra o parecer apresentado pelo relator, Alessandro Vieira (MDB-SE). O documento provocou forte reação no Supremo Tribunal Federal, com críticas públicas de ministros, e acirrou o embate entre Legislativo e Judiciário em meio ao ambiente pré-eleitoral. Em resposta, Vieira afirmou que magistrados “não são donos do país” e disse que não se curvaria a ameaças.

Favoráveis:

Alessandro Vieira (MDB)

Magno Malta (PL)

Eduardo Girão (NOVO)

Esperidião Amin (PP)

Contrários:

Beto Faro (PT)

Teresa Leitão (PT)

Veneziano Vital do Rêgo (MDB)

Otto Alencar (PSD)

Humberto Costa (PT)

Soraya Thronicke (PSB)

Rogério Carvalho (PT)

Veja também