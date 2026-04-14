CPI do Crime Organizado: veja como cada senador votou no relatório final
Texto do senador Alessandro Vieira que pedia o indiciamento de ministros do STF foi derrotado por 6 votos contrários contra 4 favoráveis
O relatório final da CPI do Crime Organizado, que pede o indiciamento por crimes de responsabilidade dos ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, além do procurador-geral da República, Paulo Gonet, foi derrotado nesta terça-feira (14) após articulação do governo no Senado.
O novo ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, afirmou mais cedo que o Palácio do Planalto atuava para barrar o texto, classificando como “absurdo” o pedido de indiciamento de integrantes do Supremo Tribunal Federal.
O governo chegou a trocar integrantes da comissão para formar maioria contra o parecer apresentado pelo relator, Alessandro Vieira (MDB-SE). O documento provocou forte reação no Supremo Tribunal Federal, com críticas públicas de ministros, e acirrou o embate entre Legislativo e Judiciário em meio ao ambiente pré-eleitoral. Em resposta, Vieira afirmou que magistrados “não são donos do país” e disse que não se curvaria a ameaças.
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Favoráveis:
Alessandro Vieira (MDB)
Magno Malta (PL)
Eduardo Girão (NOVO)
Esperidião Amin (PP)
Contrários:
Beto Faro (PT)
Teresa Leitão (PT)
Veneziano Vital do Rêgo (MDB)
Otto Alencar (PSD)
Humberto Costa (PT)
Soraya Thronicke (PSB)
Rogério Carvalho (PT)