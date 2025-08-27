A- A+

Justiça CPI do INSS: após perder comando, governo faz trocas em comissão para evitar novas derrotas Colegiado se reúne nesta quinta-feira para depoimentos e votação de requerimentos

Após perder o comando da CPI do INSS, o governo se mobiliza para promover uma série de trocas entre os integrantes para evitar novos revéses.

Entre os nomes que já pediram para deixar o colegiado estão os senadores Omar Aziz (PSD-AM), que foi derrotado na diputa pela presidência, e Renan Calheiros (MDB-AL), que faltou nas duas primeiras sessões.

Aliados do Palácio do Planalto correm para substuir os nomes e ter ao menos 18 parlamentares alinhados à base já nesta quinta-feira, quando o colegiado deve se reunir novamente.

A articulação ocorre depois de governistas afirmarem ter sido surpreendidos com a pauta da reunião.

Segundo integrantes da base, havia um acordo entre líderes que a sessão seria restrita a ouvir depoimentos, o que fez com que muitos parlamentares decidissem não participar e marcar outros compromissos.

A pauta oficial, no entanto, também inclui requerimentos que preveem de acesso a informações sigilosas.

Com isso, dois parlamentares que estavam como suplentes devem assumir como titulares: os senadores Chico Rodrigues (PSB-RR) e Tereza Leitão (PT-PE). A senadora Jussara Lima (PSD-PI), que não integra formalmente a comissão, também pode ser chamada para reforçar a presença governista.

Outros nomes cotados para entrar na CPI são da senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) e Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), hoje suplentes.

Nos últimos dois dias, uma série de substituições foram formalizadas na composição da CPI:

25/08/2025: Rafael Brito (MDB-AL) assumiu como titular no lugar de Ricardo Maia (MDB-BA), que passou a suplente.

25/08/2025: O senador Chico Rodrigues (PSB-RR) entrou como titular na vaga de Cid Gomes (PDT-CE), que virou suplente.

25/08/2025: A senadora Ana Paula Lobato (PDT-MA) foi designada titular em substituição a Chico Rodrigues, que voltou à suplência.

26/08/2025: Humberto Costa (PT-PE) foi incluído como suplente.

26/08/2025: No PL, houve vaivém: Sóstenes Cavalcante (RJ) assumiu como titular no lugar da deputada Coronel Fernanda (MT), mas um dia depois ela voltou ao posto, e Sóstenes retornou à suplência.

26/08/2025: Silas Câmara (Republicanos-AM) foi designado suplente em substituição a Thiago Flores (Republicanos-RO)

Pauta do dia

Na sessão desta quinta-feira, a CPI deve ouvir seus primeiros depoimetnos. Estão previstas as participações de Patrícia Bettin Chaves, Coordenadora da Câmara de Coordenação e Revisão Previdenciária da Defensoria Pública da União (DPU), Bruno Oliveira Pereira Bergamaschi, o delegado da Polícia Federal.

O segundo depoimento será secreto, porque o inquérito que ele conduz está sobre segredo de justiça.

Bergamaschi foi responsável pela condução do inquérito policial que investigou os crimes relacionados aos descontos fraudulentos em benefícios administrados pelo INSS.

Sob sua liderança, foi apresentada representação por medidas cautelares, culminando na autorização judicial para mandados de busca e apreensão e na deflagração da Operação Sem Desconto.

Na pauta da CPI também estão requisições de documentos e dados do INSS e de órgãos de controle. Pedidos incluem processos administrativos, acordos de cooperação técnica, registros internos, dados financeiros e comunicações internas.

Também foram solicitados relatórios de auditoria e comunicações da CGU — inclusive sobre a operação Sem Desconto — e peças, dossiês e estratégias de ressarcimento da Advocacia-Geral da União.

