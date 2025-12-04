A- A+

TRANSPARÊNCIA CPI do INSS aprova convocação e quebra de sigilos de Vorcaro, dono do Master A comissão também aprovou a convocação do governador de Minas Gerais, Romeu Zema

A CPI do INSS aprovou a convocação do empresário Daniel Bueno Vorcaro, CEO do Banco Master, e a quebra de seus sigilos bancário, fiscal e telemático em meio às investigações sobre fraudes em empréstimos consignados. Os requerimentos foram apresentados por parlamentares da base e da oposição.

A comissão também aprovou a convocação do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), para prestar depoimento sobre suspeitas envolvendo a Zema Financeira, empresa do grupo do qual é herdeiro e ex-administrador.

O pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal de Vorcaro prevê o acesso a dados de todas as contas e operações de Vorcaro entre janeiro de 2016 e novembro de 2025, além de informações detalhadas de declarações tributárias, movimentações financeiras, rendimentos e registros em bases da Receita Federal.

Outro requerimento aprovado autoriza a quebra do sigilo telemático do executivo, abrangendo dados e conteúdos de plataformas como Instagram, Facebook, WhatsApp, Gmail, Google Drive, YouTube, Telegram, iCloud e TikTok. As empresas deverão fornecer informações de mensagens, localização, contatos, fotos, vídeos, histórico de pesquisas, registros de acesso e metadados.

A CPI também aprovou a convocação de Vorcaro para depor como testemunha e explicar a atuação do Banco Master na oferta de crédito consignado a aposentados e pensionistas do INSS. Documentos enviados pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) mostram que a instituição figura entre as líderes de reclamações na plataforma Consumidor.gov.br nos últimos anos, especialmente por problemas ligados a crédito consignado.

Vorcaro foi preso na Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que investiga suspeitas de irregularidades no Banco Master. A prisão preventiva foi revogada, mas o executivo segue cumprindo medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica.

A CPI do INSS apura fraude em descontos associativos de aposentadorias e pensões. A comissão também avança sobre possíveis fraudes em consignado. Segundo os autores dos requerimentos, o acesso às informações financeiras e telemáticas de Vorcaro é considerado essencial para esclarecer o fluxo de recursos e identificar responsáveis pelas irregularidades investigadas.

Veja também