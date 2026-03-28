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COMISSÃO PARLAMENTAR CPI do INSS: governo derrota texto que pedia indiciamento de Lulinha e comissão acaba sem relatório Com maioria após trocas e sob prazo imposto pelo STF, base aliada rejeita parecer de Alfredo Gaspar e abre caminho para versão alternativa

A base do governo e aliados do Centrão derrotaram, na madrugada deste sábado, o relatório final da CPI do INSS, que previa o indiciamento de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, e pedia medidas como prisão preventiva de investigados.

O parecer, apresentado pelo deputado Alfredo Gaspar (União-AL), foi rejeitado após uma articulação política que garantiu maioria governista no colegiado às vésperas da votação. Foram 19 votos contra o relatório e 12 a favor.

O presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG), decidiu não votar um relatório do governo Lula que culpava a gestão Jair Bolsonaro pelas fraudes. Com isso, o colegiado encerrou seus trabalhos sem um texto final aprovado.

O desfecho foi precedido por uma reconfiguração da comissão nos últimos dias e pela decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que barrou a prorrogação da CPI. Com prazo final imposto pela Corte, a sessão desta sexta-feira concentrou a leitura e a votação do relatório, tornando-se o último ato formal da comissão e ampliando a mobilização política em torno do resultado.

De acordo com a legislação, uma CPI não pode ordenar uma prisão preventiva, tarefa que cabe exclusivamente ao Judiciário. Também não pode indiciar um investigado, medida que cabe a órgãos de investigação, sob supervisão de tribunais. Por isso, a comissão faz apenas um pedido ou sugestão, o que será analisado pelas autoridades competentes.

A leitura do parecer abriu a sessão em meio a incertezas sobre a própria deliberação. Governistas chegaram ao encontro afirmando ter votos suficientes para rejeitar o texto e com um relatório alternativo já estruturado.

— Temos votos suficientes para não aprovar o texto do relator — afirmou o deputado Paulo Pimenta (PT-RS), que participou da elaboração da versão da base.

Levantamento da composição indicava maioria governista entre os titulares com direito a voto, tanto no Senado quanto na Câmara. O cenário foi consolidado após substituições promovidas por partidos da base e do Centrão, formalizadas entre quarta e sexta-feira, que alteraram a correlação de forças no momento decisivo. As trocas atingiram parlamentares que vinham votando com a oposição e foram interpretadas por integrantes da comissão como movimento para assegurar a rejeição do parecer.

A articulação incluiu ainda medidas para garantir presença em plenário. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva exonerou o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, para que ele reassumisse temporariamente o mandato no Senado e participasse da votação. A movimentação impactou diretamente a composição da CPI, com a saída de suplentes que vinham atuando no colegiado.

O relatório de Gaspar, com mais de 4.400 páginas, atribuía a Lulinha participação em um esquema de fraudes envolvendo descontos indevidos e operações de crédito consignado ligadas a beneficiários do INSS. O texto reunia depoimentos, quebras de sigilo e dados de órgãos de controle para sustentar suspeitas de atuação como intermediário junto à administração pública. Ao todo, o parecer previa mais de duas centenas de indiciamentos, incluindo empresários, operadores financeiros e agentes públicos.

A disputa em torno do relatório sintetiza o ambiente que marcou a CPI desde sua instalação, em agosto de 2025. Criada para apurar irregularidades em descontos sobre aposentadorias e pensões — estimadas por órgãos de controle em mais de R$ 6 bilhões —, a comissão começou com uma derrota do governo, que viu opositores conquistarem a presidência e a relatoria em uma articulação de última hora.

Ao longo dos trabalhos, o colegiado realizou dezenas de reuniões, aprovou milhares de requerimentos e reuniu um amplo conjunto de documentos, incluindo dados financeiros e fiscais de investigados. O andamento foi acompanhado por divergências sobre o foco das investigações e por disputas entre governo e oposição sobre o alcance das conclusões.

A decisão do STF de impedir a prorrogação dos trabalhos encerrou a possibilidade de continuidade da CPI e concentrou a definição do desfecho na sessão final. Sem tempo adicional para negociações ou alterações mais amplas no texto, a votação ocorreu sob pressão de prazo e com o resultado condicionado à maioria formada no colegiado.

Com a rejeição do relatório do relator, a CPI encerra sua fase deliberativa sem que o parecer original seja aprovado, transferindo para o voto em separado — e para eventuais encaminhamentos a órgãos como o Ministério Público Federal e a Polícia Federal — a definição dos desdobramentos das investigações.

Bate-boca

A sessão durou mas de 16 horas e foi marcada por acusações, ofensas e bate-boca. No início da sessão houve confronto verbal e ofensas entre governistas e a oposição. A confusão começou após a leitura de um discurso do ministro Luís Roberto Barroso, de 2018, que desencadeou uma sequência de provocações.

Antes de entrar propriamente no conteúdo do relatório, Gaspar resgatou um episódio de tensão no Supremo envolvendo Barroso e o ministro Gilmar Mendes. Na ocasião, durante julgamento sobre doações de campanha, Barroso chamou o colega de “pessoa horrível, mistura do mal com o atraso, com pitadas de psicopatia”.

A leitura do trecho no ambiente já polarizado da CPI elevou o tom entre os parlamentares. Durante a exposição, Lindbergh reagiu com irritação, interrompendo a sessão e dando início à troca de acusações. Sem apresentar provas ou explicar a que se referia, afirmou que o relator era "estuprador".

— Olha, me chamou de estuprador; eu estuprei corruptos como vossa excelência. Ladrão, corrupto — retrucou Gaspar.

Neste momento, o presidente da CPI, Carlos Viana, tentou conter os ânimos.

— Ele não pode ofender as pessoas, chamou o relator de estuprador, isso é muito grave. Ao chamar essa comissão de circo, vossa excelência está chamando de palhaços todos os aposentados brasileiros. Ele começou toda a ofensa. Isso vai ficar para o conselho de ética.

No intervalo da sessão, Gaspar disse em entrevista que vai processar Lindbergh e levar ao caso ao Conselho de Ética. O relator afirmou que Lindbergh é "criminoso e usuário de drogas".

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