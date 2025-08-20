CPI do INSS: governo sofre derrota, e opositor de Lula é eleito para a presidência
Com acordo por nome de Omar Aziz, Carlos Viana venceu por uma diferença de três votos
Em uma reviravolta, o senador da oposição Carlos Viana (Podemos-MG) foi eleito presidente da CPI do INSS. Havia um consenso pelo nome de Omar Aziz (PSD-AM), aliado de Davi Alcolumbre (União-AP) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas a oposição obteve uma vantagem de três votos. Foram 17 votos para Viana e 13 para Omar Aziz.
A comissão foi criada para apurar irregularidades em descontos indevidos sobre aposentadorias e pensões, um esquema que, segundo a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU), pode ter causado prejuízos superiores a R$ 6,4 bilhões.
A correlação de forças aponta vantagem para o governo, reduzindo a margem de atuação da oposição. Das 30 vagas de titulares, apenas oito foram preenchidas com representantes oposicionistas, divididos de forma equilibrada entre Câmara e Senado.
Leia também
• INSS: Motta adia apreciação de PL de proibição de descontos após críticas de governistas
• CPI do INSS: oposição tenta pressionar governo, que conta com maioria para blindar Planalto
A estratégia da base governista será associar as fraudes a gestões anteriores, sobretudo ao período do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Petistas como Paulo Pimenta (RS), Alencar Santana (SP), Rogério Carvalho (SE) e Fabiano Contarato (ES) integram a linha de frente do Planalto na comissão e prometem explorar essa narrativa.
Entre os pontos sensíveis para o governo estão as possíveis convocações do ministro da Previdência, Carlos Lupi, de seu sucessor Wolney Queiroz, do presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior, e do ex-chefe do instituto Alessandro Stefanutto.
Parlamentares bolsonaristas também pressionam pela convocação de Frei Chico, irmão do presidente Lula, que tem ligação com o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi). A entidade foi citada em relatório da CGU sobre possíveis fraudes, mas Frei Chico não é investigado, e o sindicato nega irregularidades.
Quem compõe o colegiado
Senadores titulares
Eduardo Braga (MDB/AM)
Renan Calheiros (MDB/AL)
Professora Dorinha Seabra (UNIÃO/TO)
Carlos Viana (PODEMOS/MG)
Plínio Valério (PSDB/AM)
Eliziane Gama (PSD/MA)
Cid Gomes (PSB/CE)
Jorge Seif (PL/SC)
Izalci Lucas (PL/DF)
Eduardo Girão (NOVO/CE)
Rogério Carvalho (PT/SE)
Fabiano Contarato (PT/ES)
Leila Barros (PDT/DF)
Tereza Cristina (PP/MS)
Damares Alves (REPUBLICANOS/DF)
Deputados titulares
Coronel Chrisóstomo (PL/RO)
Coronel Fernanda (PL/MT)
Adriana Ventura (NOVO/SP)
Paulo Pimenta (PT/RS)
Alencar Santana (PT/SP)
Alfredo Gaspar (UNIÃO/AL)
Duarte Jr. (PSB/MA)
Julio Arcoverde (PP/PI)
Rafael Brito (MDB/AL)
Sidney Leite (PSD/AM)
Romero Rodrigues (PODEMOS/PB)
Beto Pereira (PSDB/MS)
Mário Heringer (PDT/MG)
Bruno Farias (AVANTE/MG)
Marcel van Hattem (NOVO/RS)