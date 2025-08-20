A- A+

Congresso Nacional CPI do INSS: governo sofre derrota, e opositor de Lula é eleito para a presidência Com acordo por nome de Omar Aziz, Carlos Viana venceu por uma diferença de três votos

Em uma reviravolta, o senador da oposição Carlos Viana (Podemos-MG) foi eleito presidente da CPI do INSS. Havia um consenso pelo nome de Omar Aziz (PSD-AM), aliado de Davi Alcolumbre (União-AP) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas a oposição obteve uma vantagem de três votos. Foram 17 votos para Viana e 13 para Omar Aziz.

A comissão foi criada para apurar irregularidades em descontos indevidos sobre aposentadorias e pensões, um esquema que, segundo a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU), pode ter causado prejuízos superiores a R$ 6,4 bilhões.

A correlação de forças aponta vantagem para o governo, reduzindo a margem de atuação da oposição. Das 30 vagas de titulares, apenas oito foram preenchidas com representantes oposicionistas, divididos de forma equilibrada entre Câmara e Senado.

A estratégia da base governista será associar as fraudes a gestões anteriores, sobretudo ao período do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Petistas como Paulo Pimenta (RS), Alencar Santana (SP), Rogério Carvalho (SE) e Fabiano Contarato (ES) integram a linha de frente do Planalto na comissão e prometem explorar essa narrativa.

Entre os pontos sensíveis para o governo estão as possíveis convocações do ministro da Previdência, Carlos Lupi, de seu sucessor Wolney Queiroz, do presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior, e do ex-chefe do instituto Alessandro Stefanutto.

Parlamentares bolsonaristas também pressionam pela convocação de Frei Chico, irmão do presidente Lula, que tem ligação com o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi). A entidade foi citada em relatório da CGU sobre possíveis fraudes, mas Frei Chico não é investigado, e o sindicato nega irregularidades.

Quem compõe o colegiado

Senadores titulares

Eduardo Braga (MDB/AM)

Renan Calheiros (MDB/AL)

Professora Dorinha Seabra (UNIÃO/TO)

Carlos Viana (PODEMOS/MG)

Plínio Valério (PSDB/AM)

Eliziane Gama (PSD/MA)

Cid Gomes (PSB/CE)

Jorge Seif (PL/SC)

Izalci Lucas (PL/DF)

Eduardo Girão (NOVO/CE)

Rogério Carvalho (PT/SE)

Fabiano Contarato (PT/ES)

Leila Barros (PDT/DF)

Tereza Cristina (PP/MS)

Damares Alves (REPUBLICANOS/DF)

Deputados titulares

Coronel Chrisóstomo (PL/RO)

Coronel Fernanda (PL/MT)

Adriana Ventura (NOVO/SP)

Paulo Pimenta (PT/RS)

Alencar Santana (PT/SP)

Alfredo Gaspar (UNIÃO/AL)

Duarte Jr. (PSB/MA)

Julio Arcoverde (PP/PI)

Rafael Brito (MDB/AL)

Sidney Leite (PSD/AM)

Romero Rodrigues (PODEMOS/PB)

Beto Pereira (PSDB/MS)

Mário Heringer (PDT/MG)

Bruno Farias (AVANTE/MG)

Marcel van Hattem (NOVO/RS)

