CPI do INSS: oposição rejeita acordo com governo e mira convocação de irmão de Lula

Parlamentares da oposição, o que inclui o próprio relator da CPI do INSS, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), descartam um entendimento com a base governista para impedir que Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seja convocado a falar na comissão de inquérito.

Frei Chico é vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi), citado em relatório da Controladoria-Geral da União (CGU) sobre possíveis fraudes. Ele não é investigado, e o sindicato nega irregularidades.

Na sessão da CPI na terça-feira , governistas disseram que construíram um acordo com a oposição para evitar a ida do irmão do presidente. Em troca, a linha temporal do plano de trabalho da comissão foi definida tendo 2015 como início, período que inclui o governo da ex-presidente Dilma Rousseff.

Por essa estratégia, só haverá votação em bloco de requerimentos quando houver consenso sobre todos eles, o que o governo acha que contribui para blindar o dirigente sindical. Não há óbice, no entanto, para a apresentação de um requerimento individual que trate da ida dele.





O relator da comissão disse que Frei Chico ainda pode ser chamado a depor se houver indícios que justifiquem a convocação:

— Não existiu nenhum acordo em relação ao irmão de Lula. Todos que interessem à investigação deverão ser ouvidos. Nada de perseguição nem proteção.

O deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS), também integrante da oposição, disse que ainda vai tentar articular a aprovação de um requerimento para garantir a participação do irmão do presidente.

De acordo com o parlamentar, Frei Chico não deve estar entre os primeiros a participar da CPI, mas ele vai tentar fazer com que seja ouvido pela comissão quando ela estiver mais avançada.

— Ficou dito que a ideia era fazer a convocação dele mais pra frente, porque agora havia os critérios que todos concordaram, e o irmão do Lula é dirigente, mas não presidente — afirmou Van Hattem.

Da mesma forma, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), foi outra a falar que não existe trava para levar a voto uma possível convocação:

— A oposição não fez qualquer acordo para blindar o irmão do Lula.

