BRASIL CPI do INSS: oposição tenta pressionar governo, que conta com maioria para blindar Planalto Colegiado será instalado nesta quarta e já há 27 das 30 vagas de titulares preenchidas, mas apenas oito com adversários de Lula

Enquanto a oposição tenta usar a CPI do INSS para pressionar o governo e provocar desgaste ao Palácio do Planalto, a base pretende se aproveitar da maioria no colegiado para blindar o Executivo e travar as investigações.

O colegiado será instalado nesta quarta-feira e foi criado para apurar fraudes em descontos indevidos sobre aposentadorias e pensões. O esquema pode ter causado prejuízos superiores a R$ 6,4 bilhões, de acordo com as apurações da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União (CGU).

A correlação de forças na comissão indica uma vantagem para a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, reduzindo a margem de manobra da oposição.

O colegiado será composto por 15 senadores e 15 deputados. Até agora, 27 vagas de titulares já foram preenchidas: apenas oito com nomes da oposição. Entre os senadores, quatro são oposicionistas. Entre os deputados, o quadro é semelhante. No comando da comissão, as indicações ficaram com parlamentares de confiança dos presidentes das duas Casas. O senador Omar Aziz (PSD-AM), aliado de Davi Alcolumbre (União-AP) e de Lula, presidirá o colegiado, enquanto a relatoria coube ao deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO), próximo de Hugo Motta (Republicanos-PB).





A estratégia governista deve ser a de vincular as fraudes a gestões passadas, sobretudo ao período do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Senadores e deputados do PT, como Paulo Pimenta (RS), Alencar Santana (SP), Rogério Carvalho (SE) e Fabiano Contarato (ES), integram a tropa de choque do Planalto dentro da comissão e vão explorar essa associação.

Alguns flancos para o governo são as possíveis convocações do ex-ministro da Previdência Carlos Lupi, do atual ocupante do cargo, Wolney Queiroz, além do presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior, e do ex-chefe do instituto Alessandro Stefanutto.

Há também uma pressão de bolsonaristas para mirar em um dos irmãos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Frei Chico, que é ligado ao Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi), uma das entidades citadas em relatório da Controladoria-Geral da União (CGU) que apontou possíveis fraudes nos descontos de aposentados. Frei Chico não é investigado, e o sindicato nega qualquer irregularidade.

Já a oposição acusa a base de tentar blindar o governo. Para o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), a CPI já nasce esvaziada:

— Se dependesse do relator e do presidente não teria nem comissão, já que eles não assinaram a abertura.

O senador Cleitinho (Republicanos-MG) adotou um tom semelhante, cobrando imparcialidade:

— Convoque quem precisar ser convocado. Quem tiver feito coisa errada tem que pagar, seja no governo Bolsonaro, Lula, Dilma ou Temer. Então, que tanto o relator quanto o presidente não passem pano para ninguém.

Ao Globo, o relator Ricardo Ayres defendeu que terá atuação independente e explicou a decisão de não assinar o pedido de abertura da CPI:

— Não assinei por uma questão de cautela institucional. Isso não significa que considere o tema menos importante. Pelo contrário: contribui para que eu conduza o trabalho com imparcialidade — afirmou Ayres, acrescentando que "todos que foram citados" serão incluídos. — Não podemos proteger ninguém.

Já a deputada Benedita da Silva (PT-RJ) reforçou que o governo não teme os rumos da investigação:

— Nós não estamos preocupados, porque uma CPI te dá a oportunidade de mostrar quando começou isso.Essa questão do INSS vem de muito tempo.

