BRASIL

CPI do INSS: oposição tenta pressionar governo, que conta com maioria para blindar Planalto

Colegiado será instalado nesta quarta e já há 27 das 30 vagas de titulares preenchidas, mas apenas oito com adversários de Lula

Plenário da Câmara dos Deputados durante sessão do Congresso Plenário da Câmara dos Deputados durante sessão do Congresso  - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

Enquanto a oposição tenta usar a CPI do INSS para pressionar o governo e provocar desgaste ao Palácio do Planalto, a base pretende se aproveitar da maioria no colegiado para blindar o Executivo e travar as investigações.

O colegiado será instalado nesta quarta-feira e foi criado para apurar fraudes em descontos indevidos sobre aposentadorias e pensões. O esquema pode ter causado prejuízos superiores a R$ 6,4 bilhões, de acordo com as apurações da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União (CGU).

A correlação de forças na comissão indica uma vantagem para a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, reduzindo a margem de manobra da oposição.

O colegiado será composto por 15 senadores e 15 deputados. Até agora, 27 vagas de titulares já foram preenchidas: apenas oito com nomes da oposição. Entre os senadores, quatro são oposicionistas. Entre os deputados, o quadro é semelhante. No comando da comissão, as indicações ficaram com parlamentares de confiança dos presidentes das duas Casas. O senador Omar Aziz (PSD-AM), aliado de Davi Alcolumbre (União-AP) e de Lula, presidirá o colegiado, enquanto a relatoria coube ao deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO), próximo de Hugo Motta (Republicanos-PB).

 

A estratégia governista deve ser a de vincular as fraudes a gestões passadas, sobretudo ao período do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Senadores e deputados do PT, como Paulo Pimenta (RS), Alencar Santana (SP), Rogério Carvalho (SE) e Fabiano Contarato (ES), integram a tropa de choque do Planalto dentro da comissão e vão explorar essa associação.

Alguns flancos para o governo são as possíveis convocações do ex-ministro da Previdência Carlos Lupi, do atual ocupante do cargo, Wolney Queiroz, além do presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior, e do ex-chefe do instituto Alessandro Stefanutto.

Há também uma pressão de bolsonaristas para mirar em um dos irmãos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Frei Chico, que é ligado ao Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi), uma das entidades citadas em relatório da Controladoria-Geral da União (CGU) que apontou possíveis fraudes nos descontos de aposentados. Frei Chico não é investigado, e o sindicato nega qualquer irregularidade.

Já a oposição acusa a base de tentar blindar o governo. Para o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), a CPI já nasce esvaziada:

— Se dependesse do relator e do presidente não teria nem comissão, já que eles não assinaram a abertura.

O senador Cleitinho (Republicanos-MG) adotou um tom semelhante, cobrando imparcialidade:

— Convoque quem precisar ser convocado. Quem tiver feito coisa errada tem que pagar, seja no governo Bolsonaro, Lula, Dilma ou Temer. Então, que tanto o relator quanto o presidente não passem pano para ninguém.

Ao Globo, o relator Ricardo Ayres defendeu que terá atuação independente e explicou a decisão de não assinar o pedido de abertura da CPI:

— Não assinei por uma questão de cautela institucional. Isso não significa que considere o tema menos importante. Pelo contrário: contribui para que eu conduza o trabalho com imparcialidade — afirmou Ayres, acrescentando que "todos que foram citados" serão incluídos. — Não podemos proteger ninguém.

Já a deputada Benedita da Silva (PT-RJ) reforçou que o governo não teme os rumos da investigação:

— Nós não estamos preocupados, porque uma CPI te dá a oportunidade de mostrar quando começou isso.Essa questão do INSS vem de muito tempo.

