A- A+

PREVIDÊNCIA CPI do INSS ouve dirigente de associação investigada por descontos indevidos Igor Dias Delecrode, da AASAP, é citado em requerimentos como elo entre quatro entidades suspeitas de movimentar R$ 700 milhões em mensalidades indevidas

A CPI do INSS ouve nesta segunda-feira o depoimento de Igor Dias Delecrode, dirigente da Associação AASAP, apontado como peça central no esquema de descontos indevidos sobre benefícios previdenciários.

O nome de Delecrode aparece em requerimentos aprovados pela comissão como responsável por interligar quatro entidades — AASAP, Amar Brasil, Master Prev e ANDAPP — suspeitas de movimentar cerca de R$ 700 milhões em mensalidades automáticas cobradas de aposentados sem autorização.

Uma das convocações foi apresentada pelo deputado Kim Kataguiri (União-SP), que descreve o dirigente como um possível “testa de ferro” de atores ocultos no esquema. O parlamentar quer que ele explique como chegou à direção das associações, quais eram os mecanismos de cobrança e gestão financeira e se havia coordenação com outros líderes do grupo, como Felipe Macedo Gomes, da Amar Brasil, e Américo Monte, da ANDAPP.

De acordo com o requerimento, Delecrode também deve detalhar movimentações entre as quatro entidades, o uso compartilhado de serviços administrativos e a eventual mistura de recursos contábeis.

O depoimento ocorre dias depois de a CPI ter aprovado o pedido de prisão preventiva de cinco investigados e a acareação entre Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, e o advogado Eli Cohen. O colegiado, presidido pelo senador Carlos Viana (Podemos-MG), sustenta que os alvos representam risco à instrução das investigações e à aplicação da lei penal.

Desde o início dos trabalhos, a comissão já determinou três prisões em flagrante, incluindo a do presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura, Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, por falso testemunho. A CPI do INSS foi criada para apurar fraudes bilionárias em descontos de mensalidades e contribuições aplicadas automaticamente em contracheques de aposentados e pensionistas, investigadas pela Operação Sem Desconto, da Polícia Federal.

Veja também