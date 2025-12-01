A- A+

INSS CPI do INSS ouve empresário investigado e ex-coordenador de pagamentos do instituto Possível convocação de Messias deverá ser debatida em outra sessão

A CPI do INSS ouvirá, nesta segunda-feira, o empresário Sandro Temer de Oliveira, ligado a associações que integrariam o esquema de descontos ilegais contra aposentados e pensionistas. Oliveira foi preso pela Polícia Federal na Operação Sem Desconto.

As associações ligadas a ele teriam distribuído o dinheiro roubado para empresas em nome de laranjas, segundo apontam as investigações da PF. Também está previsto o depoimento de Jucimar Fonseca da Silva, ex-coordenador-geral de pagamentos e benefícios do Instituto.

Oliveira dirigia duas associações baseada em Sergipe, a Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas (AAPPS Universo) e a Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados (APDAP Prev).

Já Jucimar foi convocado por conhecer o funcionamento do INSS e por indicar possíveis caminhos pelos quais as fraudes foram operadas.

Convocação de Messias adiada

A sessão da CPI do INSS realizada na última quinta-feira adiou a convocação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para prestar depoimento sobre a atuação da Advocacia-Geral da União (AGU) no caso dos descontos indevidos aplicados a aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. Os parlamentares decidiram analisar apenas casos de consenso, o que não ocorreu com o requerimento de convocação de Messias.

A convocação de Messias será votada na quinta, na última sessão da CPMI do INSS neste ano. O debate sobre a convocação ocorre em um momento delicado para Messias, que busca apoio no Senado para ter seu nome aprovado para o Supremo Tribunal Federal (STF).

Após o anúncio da retirada de pauta, alguns parlamentares começaram a discutir e, em poucos minutos, um bate-boca se instaurou na comissão. Houve troca de ofensas, e o presidente da comissão, o senador Carlos Viana (Podemos-MG), precisou pedir calma, chegando a chamar a atenção dos integrantes do colegiado. Mesmo em meio ao tumulto, o presidente retomou a leitura dos itens que seriam retirados da pauta.

A indicação feita pelo governo ampliou o mal-estar entre o Planalto e o Senado. Isso porque o preferido de parte expressiva da Casa — inclusive do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) — era o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Além disso, Alcolumbre não foi informado previamente de que o anúncio seria feito na última quinta-feira, o que elevou o nível de insatisfação do parlamentar com o governo.

Os parlamentares analisaram quatro requerimentos que pediam a presença de Messias. Entre eles está o do deputado Evair de Melo (PP-ES), que afirma haver “contradições e omissões” na atuação da AGU.

O parlamentar cita documentos internos do órgão, produzidos em 2024 por procuradores da 4ª Região e pela Corregedoria-Geral, que teriam alertado a alta cúpula da instituição sobre nove entidades com aumento expressivo de reclamações judiciais envolvendo descontos não autorizados.

Segundo o requerimento, a falta de ação imediata do órgão após os alertas levantou dúvidas sobre a eficácia e a isenção da defesa dos segurados e do erário.

A convocação ocorre em meio a uma disputa política entre governo e oposição no colegiado. Integrantes da base afirmam que a medida tenta desgastar o Planalto, enquanto a oposição sustenta que é necessário esclarecer o que foi feito após a identificação das suspeitas.

