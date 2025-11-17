A- A+

PREVIDÊNCIA CPI do INSS ouve ex-coordenador do instituto e empresário Depoimentos ocorrem na semana seguinte à nova operação da Polícia Federal

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do INSS, do Senado Federal, ouve nesta segunda-feira (17) duas pessoas para dar andamento às investigações sobre desvios em aposentadorias e pensões pagas pela Previdência Social.

A CPI marcou o ex-coordenador de Pagamentos e Benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social Jucimar Fonseca da Silva e o empresário Thiago Schettini. Jucimar Fonseca da Silva é alvo de 11 requerimentos de convocação.

Antes da reunião desta segunda-feira, Silva deve ser submetido a uma avaliação médica oficial. Ele apresentou um atestado médico à CPI em que se diz impossibilitado de prestar depoimento.

O segundo depoente, o empresário Thiago Schettini, foi convocado por quatro requerimentos.

Os depoimentos ocorrem na semana seguinte após uma operação da Polícia Federal (PF) que prendeu, na quinta-feira, o o ex-presidente do INSS Alessandro Stefanutto e mais oito pessoas em nova fase da Operação Sem Desconto.

