acusações CPI do INSS: petista e senador do PL trocam acusações sobre proximidade com investigados Izalci Lucas e Alencar Santana são membros da CPI que investiga os desvios no instituto

O senador Izalci Lucas (PL-DF) e o deputado Alencar Santana (PT-SP) trocaram acusações sobre possíveis relações com pessoas associadas a fraudes no INSS.

Os dois parlamentares são membros da CPI que investiga os desvios no instituto. Santana divulgou um vídeo no qual Izalci aparece dando carona ao presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer), Carlos Roberto Ferreira Lopes. O registro teria sido feito em 2024.

O presidente do colegiado, o senador Carlos Viana (Podemos-MG), chegou a determinar a prisão em flagrante de Lopes, no mês passado, por falso testemunho à CPI.

O advogado, contudo, foi liberado pela Polícia Legislativa após pagar fiança. Alencar afirmou que Izalci se encontrou com Lopes em um almoço, durante o período em que a Conafer era investigada pelos desvios em aposentadorias.

Em resposta, Izalci apresentou uma foto de Alencar na Conafer à sessão da CPI desta quinta. Ele também ressaltou que Lopes foi recebido no gabinete de Alencar Santana no dia 13 de maio de 2024.

Em nota, o senador afirmou que "sua relação com a Conafer foi exclusivamente institucional, decorrente de sua atuação parlamentar em defesa da agricultura familiar e de políticas públicas voltadas ao setor e que não há qualquer relação de amizade com Lopes". Ele ressaltou que foi o autor de requerimentos de quebra de sigilo sobre as movimentações da entidade.

Alencar Santana, por sua vez, disse que esteve na Conafer por se tratar “de uma instituição que, de fato, era apresentada como representante da agricultura familiar”.

