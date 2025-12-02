A- A+

CPI do INSS prende ex-coordenador de pagamentos do INSS após depoimento Presidente da comissão afirmou que depoente estava detido por "por calar a verdade"

O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), determinou a prisão do ex-coordenador-geral de Pagamentos e Benefícios do INSS, Jucimar Fonseca da Silva, ao final da sessão durante a madrugada desta terça-feira. A decisão ocorreu após o depoente alegar que não havia sido convocado corretamente e apresentar datas divergentes sobre Acordos de Cooperação Técnica (ACTs).

— Por ter dito aqui que o senhor não foi convocado corretamente e por não ter dado as datas corretas que o promotor lhe perguntou sobre ACTs, o senhor está preso por calar a verdade. Determino à Secretaria-Geral e à Polícia que conduzam o Sr. Jucimar para que o flagrante seja lavrado — disse Viana.

A ordem de prisão foi dada de forma imediata, encerrando a oitiva e acionando a Polícia Legislativa para lavrar o flagrante dentro do próprio Senado. A CPI investiga irregularidades na celebração e fiscalização de convênios que permitiram descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas.

Viana afirmou na segunda-feira que Jucimar foi localizado nas proximidades de Manaus pela Polícia Legislativa e levado para depor ao colegiado. Ele era responsável por coordenar o departamento de Pagamentos e Benefícios do instituto.

"O servidor do INSS responsável por pagamentos apresentou dois atestados médicos e viajou para uma região próxima de Manaus, o que impediu sua presença na sessão. A Polícia do Legislativo, cumprindo ordem judicial, realizou uma operação emergencial durante a madrugada, localizou o servidor e o trouxe a Brasília por condução coercitiva, conforme previsto em lei. A expectativa é de que o depoimento esclareça como os operadores do esquema conseguiram movimentar tanto dinheiro com tanta facilidade e se há outros servidores envolvidos na estrutura interna da Previdência Social", disse Viana em suas redes sociais.

