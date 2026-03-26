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Política CPI do INSS: presidente anuncia prorrogação e encerra sessão à espera de decisão do STF Corte analisa nesta quinta-feira (26) a determinação de Mendonça estendendo a comissão

O presidente da CPI do INSS, senador Carlos Viana, anunciou nesta quinta-feira (26) a prorrogação dos trabalhos do colegiado, mas suspendeu a sessão em seguida à espera de uma decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. A Corte se reúne nesta tarde para analisar o tema e, em seguida, o colegiado retomará a reunião, prevista para as 18h.

No início da semana, o ministro André Mendonça determinou a prorrogação da CPI e deu um prazo de 48 horas para que o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, lesse o requerimento. Caso esse procedimento formal não ocorresse, Mendonça afirmou que a CPI estaria prorrogada de qualquer forma. O prazo estipulado venceu nesta manhã, o que deu embasamento ao anúncio de Viana.

Ao anunciar a decisão, o senador afirmou que cumpre a determinação judicial:

— Diante de todas as colocações, pedi para que o STF nos informasse com clareza os prazos e recebi a decisão oficial do STF. Como decisão judicial, a gente cumpre e não questiona. Eu declaro prorrogada esta CPI.

Apesar da declaração, Viana não fixou o prazo final de funcionamento. Pela decisão de Mendonça, a extensão pode chegar a até 120 dias, mas o período efetivo ainda dependerá de deliberação do colegiado — e, sobretudo, do desfecho no STF. Nos bastidores, a tendência inicial é de um prazo mais curto, em torno de 30 dias, embora integrantes reconheçam que esse cenário pode nem se concretizar caso a Corte derrube a decisão.

— Minha expectativa é que haja um pedido de vista no STF — disse Viana, citando uma possibilidade que manteria a decisão de Mendonça em vigor por mais tempo.

Na cúpula da CPI, houve descontentamento com a postura de Alcolumbre, que não leu o requerimento e adotou uma estratégia de cautela, também à espera do desfecho no STF.

A decisão de Viana foi precedida por uma reunião com líderes para discutir o prazo possível de prorrogação. Antes de entrar na sala com os parlamentares, Viana sinalizou preocupação com o cenário no Supremo e defendeu cautela:

— Vamos com calma, temos um iceberg vindo na nossa frente. Vamos resolver isso da melhor forma possível — disse, pouco antes de anunciar a extensão.

Disputa de prazos e notificação

Um dos principais argumentos da CPI para sustentar a prorrogação é a formalização da decisão judicial. Certidão juntada aos autos do mandado de segurança aponta que os ofícios com a notificação foram abertos pela Advocacia do Senado no dia 24 de março, às 10h03 e 10h18, indicando ciência prévia do Congresso.

A Advocacia do Senado, por sua vez, defende que foi notificada às 18h20. O documento com essa informação não foi anexado ao processo.

A Advocacia do Senado, inclusive, recomendou a Alcolumbre que não recorra neste momento, sob o argumento de que seria mais prudente aguardar a decisão do plenário do STF antes de qualquer movimento.

Plano B e pressão por tempo

Diante da incerteza, a CPI já desenhou um plano de contingência. Caso o STF derrube a decisão de Mendonça, o colegiado deve acelerar a conclusão dos trabalhos dentro do prazo original.

O relator, deputado Alfredo Gaspar, afirmou que pretende antecipar a leitura do relatório final:

— Se terminar hoje o julgamento dizendo que não terá elasticidade, terei que ler o relatório amanhã. São mais de 227 pedidos de indiciamento.

A tendência, nesse cenário, é de sessões extras já na sexta-feira e no sábado para tentar votar o texto.

A sessão desta quinta foi mantida com pauta enxuta, com apenas dois itens aprovados: a convocação do presidente da Associação Nacional de Correspondentes Bancários (Anec), Lourival Rocha Junior, e um pedido ao Coaf para envio de relatórios de inteligência financeira e quebra de sigilos de Fábio Gomes Paixão Rosa.

Com a prorrogação, a CPI tenta ganhar tempo político e jurídico antes da palavra final do STF. Integrantes avaliam que, se a extensão for confirmada, haverá espaço para novas oitivas antes da votação do relatório.

Nos bastidores, porém, governistas minimizam o alcance da medida. Integrantes avaliam que a decisão de Viana tem caráter mais político do que prático e não produziria efeitos concretos sem o aval do Supremo.

— Estamos à disposição de qualquer acordo, mas como podemos fazer acordo antes da decisão do supremo? — questionou o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP).

Paralelamente, há também um incômodo na cúpula da CPI com a postura de Alcolumbre. Integrantes relatam que, em episódios anteriores, como decisões do ministro Flávio Dino que atingiram atos da comissão, houve cobrança por uma reação institucional do Congresso, que não se concretizou.

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