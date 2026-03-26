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CPI do INSS CPI do INSS: Relator prevê leitura do parecer nesta sexta (26) após STF barrar prorrogação Parecer não deve trazer pedido indiciamento de Lulinha e há tentativa de votar o relatório também na sexta

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O relator da CPI do INSS, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), disse que vai ler o parecer nesta sexta-feira. De acordo com parlamentares do colegiado, há uma tentativa de também votar o relatório no mesmo dia e encerrar os trabalhos da comissão amanhã.

– Farei a leitura amanhã – declarou.

A decisão acontece depois de o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidir barrar a prorrogação da CPI.

Na segunda-feira, o ministro André Mendonça, do STF, determinou que o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (União-AP), prorrogasse o funcionamento da CPI. A posição dele, no entanto, não foi seguida pela maioria dos ministros da Corte. Sem a prorrogação, os trabalhos da comissão só podem funcionar até sábado.

O relator da CPI está no União Brasil, mas já anunciou que vai se filiar ao PL, partido do pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro.

Mesmo sendo de oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Gaspar disse a aliados que não deve usar o relatório para pedir o indiciamento do filho de Lula, o empresário Fábio Luís Lula da Silva.

Lulinha, como é conhecido, chegou a ter a quebra de sigilo aprovada pela CPI, em votação tumultuada, mas foi anulada posteriormente pelo STF sob alegação de erros de procedimento.

Interlocutores do presidente da CPI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), e do relator dizem que Lulinha deve ser citado no relatório por conta das suspeitas que pairam sobre ele, mas que não há elementos concretos para um pedido de indiciamento.

A defesa de Lulinha admitiu ao STF na semana passada que fez uma viagem a Portugal ao lado do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "careca do INSS" e apontado como figura central nas investigações sobre fraudes bilionárias no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A viagem teria sido custeada por Antônio Carlos, segundo relatos já reunidos no inquérito e pela própria defesa de Lulinha. A defesa de Lulinha afirma que o deslocamento teve caráter pontual e sem relação com o esquema investigado.

Do outro lado, a bancada do PT articula um relatório paralelo. A base do governo tenta fazer com que um parecer diferente do de Gaspar seja aprovado na forma de voto em separado.

Os petistas avaliam usar o parecer, que será de autoria do deputado Paulo Pimenta (PT-RS), para fazer citações a Letícia Caetano dos Reis, administradora do escritório de advocacia de Flávio Bolsonaro. Ela é irmã de Alexandre Caetano dos Reis, sócio do Careca do INSS na empresa sediada nas Ilhas Virgens Britânicas.

Ainda não há decisão, no entanto, se haverá o pedido de indiciamento dela. Leticia e Flávio tem negado irregularidades.

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