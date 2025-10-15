A- A+

O presidente da CPI do INSS, o senador Carlos Viana (Podemos-MG), informou que irá submeter ao colegiado, na sessão desta quinta-feira, um requerimento de convocação para depoimento de José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Viana afirmou em suas redes sociais que o requerimento será votado "em bloco", ou seja, junto com outros pedidos de oitivas de pessoas ligadas a entidades e associações vinculadas aos descontos irregulares em benefícios previdenciários.

No mês passado, a CPI aprovou outro requerimento, que abria o sigilo sobre as pessoas que tinham procuração para atuar em nome do Sindicato Nacional dos Aposentados da Força Sindical (Sindnapi), entre os anos de 2015 e 2023. A entidade tem como vice-presidente Frei Chico. Ele é citado em relatório da Controladoria-Geral da União (CGU) sobre possíveis fraudes, mas não é investigado e o sindicato nega irregularidades.

A blindagem a Frei Chico é uma das prioridades para os governistas que integram a CPI e a votação da convocação dele "em bloco" quebra um acordo alinhavado no início dos trabalhos do colegiado. Na ocasião, ficou pactuado que a votação de requerimentos em bloco na comissão só aconteceria se houvesse consenso sobre todos os nomes analisados.

Isto evitaria que o nome de Frei Chico aparecesse ao lado de outros alvos, o que faria com que uma possível convocação tivesse que ser submetida individualmente aos parlamentares, o que aumentaria a margem de articulação do governo para derrotar o pleito.

