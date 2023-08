CPI do MST: após depoimento de Stédile, Kim Kataguiri aciona MPF por falso testemunho

A- A+

O deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP) encaminhou, nessa terça-feira (15), notícia crime ao Procurador-Geral do Distrito Federal em detrimento do líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), João Pedro Stédile. O parlamentar acusa Stédile de crime de falso testemunho em depoimento na CPI do MST.

O acionamento diz respeito a um momento do colegiado em que Kataguiri questionou o líder sobre uma senhora que teria sido expulsa do movimento social em Sobradinho, no DF, e afirma ter vivido em condição análoga à escravidão. Na ocasião, Stédile negou ter conhecimento sobre a denúncia.

O deputado alegou, no entanto, que o líder já havia comentado o caso em entrevista ao Flow Podcast.

— Por que o senhor deu uma entrevista para o flow citando especificamente um caso desta CPI, que é o caso do Distrito Federal, o que significa que o senhor mentiu — afirmou Kim Kataguiri na CPI.

Em junho, ao Flow, Stédile afirmou que a senhora em questão causava problemas, era oportunista e, por isso, foi expulsa do movimento.

Em documento obtido pelo Globo, o deputado pede ao Ministério Público Federal que ofereça denúncia contra Stédile por ter "mentido" em depoimento.

"O depoente valeu-se de uma espécie de jogo semântico para dizer que não tinha ciência dos fatos. Ele afirma que teve ciência “depois que vocês falaram”. O “vocês” se refere à CPI. Ou seja, em 2 de junho de 2023, o depoente já teve ciência dos fatos, porque eles foram devidamente analisados na CPI e receberam cobertura midiática, o que fez com que o depoente os conhecesse. Na reunião de 15/8/2023, obviamente, o depoente ainda sabia dos fatos. Perguntado, no entanto, se os conhecia, disse que não", diz trecho da representação.

