CPI do MST ouve ministro da Agricultura

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do MST ouve, nesta quinta-feira (17), o ministro da Agricultura, Abastecimento e Agropecuária, Carlos Fávaro. O depoimento acontece depois de uma série de idas e vindas. O relator da CPI, deputado Ricardo Salles (PL-SP), chegou a reclamar que Fávaro negou o convite para participar do colegiado, mas o ministro recuou e decidiu participar.

A sessão de hoje acontece em meio a um esvaziamento da CPI. Republicanos e PP, que negociam indicar ministros no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, trocaram seus membros para deputados mais alinhados ao governo.

Isso aconteceu após a CPI convocar o ministro da Casa Civil, Rui Costa, decisão que foi considerada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que a anulou por considerar que Costa não tem relação com as invasões do MST.

Do outro lado, a oposição tenta agora um acordo com Lira para retomar a participação dos deputados mais distantes do Palácio do Planalto.

A CPI apura atuação do MST, sobretudo em invasões de terras. As ações se intensificaram durante o Abril Vermelho, quando as invasões tradicionalmente tem um aumento. O movimento pressiona por demandas como a concessão de seis mil hectares na região, a recriação da Superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) de Petrolina e indicações para cargos no Incra em outros estados.

