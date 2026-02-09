A- A+

BRASIL CPI ouve filho de sócio do Careca do INSS e deputado acusado de ameaçar integrante da comissão Presidente da comissão, Carlos Viana criticou decisão que permite que Paulo Camisotti permaneça em silêncio

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que apura o escândalo dos descontos indevidos do INSS vai ouvir nesta segunda-feira o filho e sócio do empresário Maurício Camisotti, Paulo Camisotti, e o deputado estadual do Maranhão Edson de Araújo (PSB), investigado pela Polícia Federal no esquema. Araújo também foi acusado pelo deputado federal Duarte Jr. (PSB-MA), vice-presidente da CPI, de fazer ameaças a ele.

Paulo Camisotti é dono da Rede Mais Saúde, apontada pelas investigações como uma das principais beneficiárias dos recursos movimentados pela Associação de Moradia Beneficente de Cidadania (AMBEC), uma das suspeitas dos descontos indevidos. Além disso, seu pai está preso sob suspeitas de envolvimento no esquema.

“A partir de seu depoimento será possível verificar a legalidade das relações contratuais estabelecidas, identificar se houve participação direta de agentes políticos ou públicos na viabilização das operações e determinar responsabilidades individuais pelos prejuízos causados a milhares de beneficiários do INSS”, diz o documento de convocação.

Camisotti, no entanto, obteve o direito de permanecer em silêncio por decisão do ministro Flávio Dino, do STF. Nas redes sociais, o presidente da CPI, Carlos Viana (Podemos-MG) criticou a decisão. “Faço um registro claro e responsável: o direito ao silêncio é uma garantia constitucional, mas não pode ser utilizado como instrumento para frustrar, atrasar ou esvaziar investigações, especialmente diante de fatos graves que atingem aposentados, órfãos e viúvas”, disse no X.





Já Edson de Araújo é presidente licenciado da Federação das Colônias de Pescadores do Estado do Maranhão (FECOPEMA), uma das entidades apontadas como envolvidas no esquema. O deputado estadual também foi acusado pelo deputado federal Duarte Jr. de ameaçá-lo. Ele nega.

De acordo com capturas de tela da conversa entre os dois, obtidas pelo GLOBO, Araújo chama Duarte Jr. de "palhaço, irresponsável e incompetente". Ele teria dito ainda que nunca recebeu nada de aposentado e "nós vamos nos encontrar".

Duarte Jr. pergunta: "você está me ameaçando?". E teve como resposta: "Tô porque". Duarte Jr ainda pergunta o que Araújo faria : "Você vai saber".

— Ele me enviou três ameaças claras. Foi uma reação ao discurso que eu fiz na CPI na segunda-feira. O nome de deputado aparece no relatório da PF. Ele recebeu R$ 5 milhões da CBPA — disse Duarte Jr.

Veja também