CPI quer ouvir padre influenciador que disse não ter aceitado dinheiro das bets

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Apostas Esportivas, apresentou um requerimento para convidar o padre e influenciador digital Patrick Fernandes a depor no colegiado. A iniciativa veio após o religioso publicar um vídeo no TikTok, no qual afirma ter sido procurado por empresas do setor para realizar publicidade, mas se recusado por "dignidade".

— Todo momento vêm pessoas aqui falidas, viciadas, tomadas por conta desses joguinhos. Eu sei o estrago que isso está fazendo na vida de tantas pessoas e famílias. Esse negócio de 'jogar com responsabilidade'? Pelo amor de Deus, não existe isso — disse o padre na gravação, que viralizou nas redes.

Com mais de 6 milhões de seguidores em diferentes plataformas, Padre Patrick Fernandes é uma figura conhecida principalmente entre o público jovem, misturando conteúdo religioso com humor e mensagens motivacionais.

Segundo o requerimento apresentado por Soraya, o sacerdote se colocou espontaneamente à disposição da CPI e relatou ter recebido propostas comerciais de casas de apostas, além de inúmeros relatos de seguidores relatando problemas com o vício em jogos.

"O sacerdote relatou ter recebido ofertas vinculadas ao setor de apostas e destacou, ainda, os inúmeros relatos que tem recebido de pessoas profundamente afetadas pelas plataformas", afirma o texto do requerimento.

A relatora da CPI argumenta que a presença de Fernandes pode contribuir para um debate mais aprofundado sobre os impactos sociais, psicológicos e familiares do vício em jogos online, especialmente entre os mais jovens.

A CPI das Apostas foi instalada no Senado para investigar irregularidades no setor, como manipulação de resultados, aliciamento de atletas e a atuação das empresas de apostas no Brasil, que movimentam bilhões de reais em um ambiente ainda pouco regulamentado.

Ainda não há data definida para a votação do requerimento. Uma eventual oitiva de Padre Patrick ainda precisará ser aprovada pelos integrantes da comissão.

