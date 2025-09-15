A- A+

fraudes CPI reage à ausência e vai votar convocação de filho, esposa e sócio de Careca do INSS Acordo para aprovação dos requerimentos foi alinhado em uma reunião entre os membros do colegiado nesta tarde, na qual estavam presentes lideranças do governo e da oposição

A CPI do INSS reagiu à ausência do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, mais conhecido como o "Careca do INSS", que cancelou a participação no colegiado nesta segunda-feira.

O filho, a esposa, além de sócios de Careca serão convocados para depor, através de requerimentos que serão votados em uma sessão extra-pauta da CPI convocada para esta terça.

O acordo para aprovação dos requerimentos foi alinhado em uma reunião entre os membros do colegiado nesta tarde, na qual estavam presentes lideranças do governo e da oposição.

Careca foi preso na última sexta-feira em um desdobramento da Operação Sem Desconto, que investiga fraudes na cobrança irregular de aposentados e pensionistas.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, que determinou a prisão dele, decidiu que a presença de Antunes na CPI era opcional e não obrigatória.

Segundo o presidente do colegiado, o senador Carlos Viana (Podemos-MG), a defesa de Careca havia confirmado que ele tinha interesse em comparecer ao colegiado, mas cancelou na manhã desta segunda.

— É uma resposta à falta de seriedade da defesa do Careca com a CPI. A esposa do Careca é sócia dele, por exemplo. Então, que ela venha como testemunha. Maurício Camisotti, que também nos enviou ofício por meio da sua defesa de que não virá prestar o depoimento para o qual estava convocado, terá a esposa, que também é sua sócia, convocada. É uma escolha deles. Esperamos que a partir dessas convocações todos os acordos sejam cumpridos. A CPI tem poder de polícia. Se o STF diz que essas pessoas têm o direito de não falar (Careca e Camisotti), a presença delas é obrigatória, ainda que seja para ficar em silêncio — afirmou.

A suspeita de "influência política" do empresário que frequentava gabinetes no Congresso e na Esplanada dos Ministérios era um dos pontos que seriam explorados pelos parlamentares. Na quinta-feira, o colegiado aprovou a quebra dos sigilos fiscal, bancário e telefônico do Careca do INSS. Anteontem, o empresário foi preso por risco de fuga em operação da Polícia Federal.

Quem será convocado

Tânia Carvalho dos Santos - esposa de Careca

Romeu Carvalho Antunes- filho de Careca

Rubens Oliveira Costa - sócio de Careca

Milton Salvador Júnior - sócio de Careca

Cecília Montalvão - esposa de Camisotti

Nelson Willians - advogado que foi alvo da PF

Veja também