BRASIL CPI vai ouvir 55 pessoas, como Careca do INSS, Lupi e ex-ministros da Previdência Comissão definiu lista com os primeiros nomes que vão prestar depoimentos

A CPI do INSS aprovou convocações e convites para ouvir 55 pessoas. Na lista estão o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", todos os ex-ministros da Previdência desde o governo Dilma Rousseff e ex-presidentes do instituto.

Serão chamados nomes como Carlos Lupi, ex-ministro da Previdência de Lula até maio deste ano, e Carlos Gabas, que chefiou a pasta nos governos petistas anteriores. Os parlamentares aprovaram também a convocação do advogado Eli Cohen, que denunciou fraude no órgão.

Também devem ser ouvidos nomes ligados ao bolsonarismo, como José Carlos Oliveira, último ministro do Trabalho e Previdência de Bolsonaro, além de uma série de ex-presidentes do INSS que se revezaram no comando da autarquia desde 2012 — entre eles Renato Rodrigues Vieira, Alessandro Stefanutto, Glauco Wamburg e Guilherme Serrano.

De acordo com o documento oficial publicado pela CPI, apenas o atual ministro da Previdência, Wolney Queiroz, e o ex-ministro Onyx Lorenzoni foram convidados, e não convocados. Há ainda na lista ex-diretores e presidentes de entidades e associações ligadas a aposentados e pensionistas.





Na primeira reunião como relator da CPI do INSS, o deputado Alfredo Gaspar (União-AL) apresentou o plano de trabalho que abrange investigar fraudes em benefícios pagos pelo instituto desde 2015, período que engloba o segundo mandato da ex-presidente Dilma Rousseff.

A intenção de incluir a gestão da petista foi alvo de protesto de governistas, que ameaçaram não aprovar o documento de Gaspar, mas cederam depois de um acordo que veda a votação de requerimentos em bloco sem consenso, o que o governo avalia que pode blindar de uma convocação Frei Chico, irmão do presidente Lula e vice-presidente de um sindicato. Frei Chico não é investigado no caso das fraudes do INSS.

Lista de convocados e convidados

Ex-ministros

José Carlos Oliveira (Ahmed Mohamad)

Carlos Roberto Lupi (convite)

Carlos Eduardo Gabas

Marcelo Abi-Ramia Caetano

Onyx Lorenzoni (convite)

Wolney Queiroz (convite)

Ex-presidentes do INSS

Lindolfo Neto de Oliveira Sales

Renato Rodrigues Vieira

Leonardo José Rolim Guimarães

Alessandro Antonio Stefanutto

Elisete Berchiol da Silva Iwai

Guilherme Gastaldello Pinheiro Serrano

Glauco André Fonseca Wamburg

Leonardo de Melo Gadelha

Edison Antônio Costa Britto Garcia

Francisco Paulo Soares Lopes

Pedidos de informação aprovados

Polícia Federal – acesso aos inquéritos da Operação Sem Desconto, que apura a prática de descontos fraudulentos em benefícios do INSS.

Supremo Tribunal Federal (STF) – acesso a inquéritos e às ações diretas de descumprimento de preceito fundamental (ADPFs 1224 e 1236), que discutem respectivamente a suspensão de descontos ilegais e o acordo do governo para ressarcir vítimas das fraudes.

Defensoria Pública da União (DPU) – procedimentos instaurados pela Defensoria sobre os descontos indevidos.

Controladoria-Geral da União (CGU) – relatórios de auditoria e fiscalização que serviram de base para a Operação Sem Desconto.

Tribunal de Contas da União (TCU) – auditorias realizadas a respeito dos descontos irregulares em benefícios do INSS.

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) – processos de sindicância e administrativos disciplinares abertos contra servidores ligados às fraudes.

Ministério da Previdência Social – procedimentos de investigação internos do órgão sobre os mesmos casos.

Conselho Nacional de Previdência Social – atas de reuniões, relatórios e documentos em que foram debatidas denúncias e alertas sobre fraudes em descontos de benefícios.

Procuradoria-Geral da República (PGR) – acesso aos procedimentos investigatórios criminais e cíveis abertos pelo Ministério Público Federal relacionados às irregularidades.

