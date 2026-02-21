A- A+

Política CPMI do INSS, PEC da Segurança Pública e Banco Master marcam retomada dos trabalhos no Congresso Com essas pautas, a retomada dos trabalhos no Congresso concentra investigações em andamento, ações de fiscalização institucional e debates relevantes para a agenda nacional

A volta aos trabalhos do Congresso Nacional, na próxima semana, será marcada por agendas de forte peso político, institucional e econômico. Após o recesso informal do período carnavalesco, deputados e senadores retomam as atividades com pautas que prometem repercussão dentro e fora do Parlamento.

Um dos primeiros compromissos é a reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, prevista para a segunda-feira. A comissão apura irregularidades, fraudes e falhas de fiscalização no Instituto Nacional do Seguro Social, especialmente relacionadas a benefícios previdenciários. A expectativa é de avanço nos trabalhos investigativos, com a consolidação de requerimentos, análise de documentos e possível convocação de novos depoentes.

Já no campo das propostas estruturantes, a PEC da Segurança Pública desponta como uma das prioridades do Congresso após o fim do Carnaval, como prometeu o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos). A proposta busca reorganizar o modelo constitucional da segurança pública, ampliando a coordenação entre União, estados e municípios no combate ao crime organizado. A matéria deve ganhar tração nas próximas semanas, com debates em comissões, articulações políticas e sinalização de que o tema estará no centro da agenda legislativa de 2026.

Outro destaque da semana será a atuação da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, que, na terça-feira (24), vai questionar o presidente interino da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), João Accioly, sobre as fiscalizações realizadas no Banco Master. A instituição foi liquidada pelo Banco Central no ano passado, após ser considerada insolvente, levantando questionamentos sobre a atuação prévia dos órgãos reguladores.

O presidente da CAE, senador Renan Calheiros (MDB-AL), reforçou que o colegiado tem plena competência para investigar o caso, ressaltando o papel do Senado na fiscalização do sistema financeiro e na defesa da estabilidade econômica. Com essas pautas, a retomada dos trabalhos no Congresso concentra investigações em andamento, ações de fiscalização institucional e debates relevantes para a agenda nacional.

Veja também