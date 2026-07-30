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Política CPMI do INSS poderia ter ido mais além se não fosse o relator, dispara ministro Wolney Queiroz O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz (PDT), foi o entrevistado da semana no podcast "Direto de Brasília", apresentado pelo jornalista Magno Martins

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz (PDT), celebrou o fim do ressarcimento a aposentados e pensionistas lesados pela quadrilha que saqueou o INSS. Em entrevista ao podcast "Direto de Brasília", o auxiliar do presidente Lula (PT) atualizou a situação do escândalo que chocou o país, comentou os desafios da previdência social e disparou contra o relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), deputado Alfredo Gaspar (União Brasil-AL). “Caricato e um desastre”, alfinetou.

O Ministério anunciou que ressarciu todos os aposentados e pensionistas que foram lesados no escândalo do INSS. Quais foram os números dessa operação?

Foram R$ 3,2 milhões para ressarcir integralmente 4,8 milhões de pessoas. Só queria ressaltar que não foi um escândalo do INSS. A instituição foi vítima da quadrilha que roubou os aposentados. Meu dever é preservar a instituição, que foi alvo de uma quadrilha.

O caso resultou em uma CPMI no Congresso Nacional. Até como um ex-parlamentar de seis mandatos, qual sua avaliação sobre aquele processo?

Quero dizer que tenho respeito ao Parlamento e ao instituto da CPI. Sabemos que muitas foram importantes e que outras tiveram resultados ruins. Meu receio era que houvesse uma demasiada participação do envolvimento político no dia a dia da CPMI, e foi de fato o que aconteceu. Muito embora o presidente, senador Carlos Viana (PSD-MG), tenha procurado ser equilibrado na medida do possível, o relator (Alfredo Gaspar) para mim foi um desastre. Foi um relatório completamente caricato. Ele se vestiu de promotor de justiça, perdeu a condição de conduzir de forma equilibrada e não conseguiu a aprovação do relatório. O relator precisa conduzir de forma a conquistar o respeito dos membros da comissão, para quando apresentar o relatório este seja incontestável, denso, técnico, equilibrado. Na hora em que ele se mete na discussão, com clara tendência política exacerbada na condução, perde a condição de sensibilizar. Ficou uma CPMI sem o relatório, depois de tanto tempo de dedicação. Não havia condição de aprovar um relatório mal feito, sem provas, midiático e de espetacularização. Eu diria que a CPMI podia ter ido mais além.

O fato de o relator ter citado o Lulinha, filho do presidente Lula, prejudicou os trabalhos?

Não, ele se mostrou tendencioso já no início. E a partir de cada reunião, isso ficava mais evidente. Lamento porque demandou trabalho do ministério, para responder aos requerimentos da Lei de Acesso à Informação (LAI), porque tem um prazo muito curto para responder. Então boa parte da equipe do ministério ficou à disposição para atender as demandas da CPMI. A energia do ministério poderia ter estado em outro foco, mas cumprimos bem, fizemos todas as respostas. E agora estamos avançando no que interessa, que é o trabalho de redução da fila, dos processos e de valorização dos servidores.

Foi justamente uma promessa do presidente Lula de zerar essa fila do INSS. Qual é hoje a situação?

Vamos zerar a fila nos próximos meses. Atuamos fortemente, fizemos a efetivação de 500 novos peritos, 800 salas de perícia conectadas pelo Brasil, estamos ampliando esses números. Fizemos um plano de benefícios, que é um bônus para servidores e peritos que produzirem acima da meta, e muitos mutirões. Somente em 2026 foram mais de 300 mil atendimentos. Isso tem ajudado a zerar essa fila. Somente em março concedemos 890 mil benefícios, o maior volume da história em um único mês. E numa fila onde havia quase dois milhões de processos, hoje temos 390 mil, é relativamente pouco. Nos próximos meses já vamos trazer a fila zerada.

Como se forma essa fila?

É bom dizer que não existe fila física. Ninguém fica na calçada. É virtual, você entra em contato e passa a compor uma fila. Temos 1,3 milhão de pedidos. Enquanto eles estão no prazo de 45 dias, não são considerados fila, pois estão no fluxo. O que temos que fazer é colocar todo esse fluxo sendo respondido no prazo de 45 dias, que é estabelecido pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Isso não acontecia. Hoje o tamanho da fila é de 390 mil processos. Quando colocarmos tudo isso zerado nos 45 dias, a fila estará zerada, não existirá mais represamento, só fluxo.

Sobre o ressarcimento, qual foi a solução para gerar as cifras e pagar aos aposentados e pensionistas que foram lesados?

Primeiro houve um acordo mediado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que reuniu todos os órgãos de controle. Defensoria Pública da União (DPU), Advocacia Geral da União (AGU), Controladoria Geral (CGU), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), além do Ministério da Previdência Social e do INSS. Todo mundo participou de uma construção jurídica que pudesse fazer com que fosse gerado o crédito para esse ressarcimento.

Por que esse dinheiro não foi recuperado de quem o roubou?

O presidente Lula (PT) não queria que fosse dinheiro do governo, mas de quem roubou. Mas você tem um problema de demandas judiciais, que levam meses, anos, e os aposentados não poderiam esperar. Fizemos um adiantamento, o ministro Jorge Messias, da AGU, está comandando uma força tarefa que já tem R$ 2,8 bilhões bloqueados para ressarcir aos cofres da União. É uma devolução necessária e justa. Creio que não havia outra alternativa para o governo a não ser devolver esse dinheiro. Isso nunca aconteceu, e foi de forma rápida, construímos um sistema com a Dataprev em que o aposentado ou pensionista entrava e dizia o que tinha sido descontado. Chegamos até 20 de junho, que era o prazo final, em que já não havia mais nenhuma procura.

E quanto aos indiciamentos?

Houve um anúncio de 42 indiciados, mas as investigações continuam. A AGU bloqueou R$ 2,8 bilhões, e à medida em que forem encontrando novos suspeitos e personagens, os bloqueios de bens dessas pessoas e empresas vão aumentar esse montante. É uma determinação do presidente Lula de que não fique um centavo a descoberto. O caixa da União será ressarcido.

Como ficaram personagens desse escândalo, como o Careca do INSS e o ex-ministro Carlos Lupi?

Foi dada essa alcunha de Careca ao Antônio Carlos Camilo Antunes, mas ele nunca foi do INSS. Nunca entrou numa agência, segundo ele. Está preso até hoje. O então presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, também continua preso. Já Carlos Lupi sequer foi investigado. Ele depôs na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), mas não há indício de que tenha participado de nada. Há uma grande quantidade de pessoas presas, mas isso não compete ao ministério. Nossa atribuição é melhorar os processos, garantir uma blindagem da previdência social para que isso não aconteça. E estamos fazendo.

Ainda podem surgir coisas novas, ou já está tudo desvendado e esclarecido?

Eu diria que a população não tem mais com o que se preocupar porque tudo já foi sanado e corrigido. Não há possibilidade de desconto associativo, porque está proibido por lei. Reforçamos os processos internos, estamos trabalhando em clima de normalidade. As investigações prosseguem e podem resultar em novos personagens, mas isso não tem a ver com o presente. São coisas pretéritas, nada que atinja o corpo atual do ministério. Estamos procurando fazer com que os processos sejam revisados, que a gente dê mais autonomia aos órgãos de controle interno para que não passemos novamente por uma fraude como essa que o INSS foi vítima, dessas associações fraudulentas que conseguiram burlar mecanismos internos. Foi lamentável e entristecedor para nós que fazemos a previdência social.

Qual o maior desafio hoje da Previdência Social do Brasil?

Temos dois grandes desafios, que são a pejotização, que tem virado uma febre e impacta negativamente os números da previdência social, e os microempreendedores individuais (MEIs). Nesse caso, aqueles que ingressam no mercado de trabalho e acham que o governo está querendo tirar dinheiro deles para que contribuam para o INSS. O governo não quer tirar dinheiro, e sim proteger esses trabalhadores. Por exemplo, aquele que faz entrega por aplicativo e sofre um acidente, quem vai pagar enquanto ele se recupera? O INSS serve para isso, não é só para quando se aposenta, mas também um seguro para acidentes. É um trabalho de sensibilidade, e só conseguiremos fazer isso falando bem da previdência. Caso contrário, na velhice todos vão ficar completamente descobertos, tanto de aposentadoria quanto de seguro.

O governo pode avançar na questão dos motoristas de aplicativos?

Nosso grande desafio é sensibilizar os motoristas para que eles possam integrar a previdência social. O ministro Guilherme Boulos fez reunião com representantes dessa categoria, eles são muito bem preparados. Fizeram uma apresentação mostrando uma cooperativa que havia nas cidades, onde eles fazem cota para pagar as famílias de quem sofre acidente e não pode trabalhar. Na mesma hora pedi a palavra e disse que é exatamente isso que o INSS faz. Essa é a pré-história da previdência social, que chegou para suprir isso. Nosso desafio é incorporar essas pessoas, pagando uma alíquota menor. O mercado crítica, diz que vai aumentar o déficit da previdência, mas é melhor botar esse povo todo para dentro dela do que deixar na assistência social sem contribuir.

Recentemente se discutiu a questão das pautas bomba no Congresso Nacional, especialmente no caso dos agentes comunitários de saúde. Qual sua visão, como isso impacta nas contas da previdência social?

São vários projetos sendo aprovados pelo Parlamento. Um dos temas colocados é uma mudança na aposentadoria, na legislação com relação a agentes comunitários de saúde. Ela impactaria sobretudo os municípios, nos regimes próprios de previdência. Sempre defendi os agentes comunitários de saúde, talvez hoje a categoria mais organizada do país. Eles estão com uma demanda de Proposta de Emenda Constitucional (PEC) para ser aprovada, que tem impacto na previdência social, mas também abre um precedente. Que não é contra eles, deixando claro. Mas é um precedente que deixou de existir desde 2003, a questão de paridade e integralidade. Quem se aposenta não tem o mesmo salário nem recebe os mesmos reajustes de quem está na ativa. Isso acabou para todas as categorias. A PEC traz de volta. Não discuto se é justo, eu sou a favor da proteção social. Mas as outras categorias também irão reivindicar isso. E deputados e senadores em ano eleitoral são sensíveis a esses pedidos. Como vão se defender dessa pressão? E as contas precisam bater. Defendo que para cada despesa aprovada pelo Parlamento, este aponte uma fonte de receita. Assim preservaremos os gastos públicos.

O senhor é a favor do fim da idade mínima para aposentadoria de trabalhadores que exercem atividades nocivas?

A idade mínima é um requisito fundamental, não há como fugir desse critério. Já temos uma previdência social fortemente pressionada pela longevidade que a humanidade hoje consegue ter. Felizmente hoje as pessoas vivem mais. Então a idade mínima é um requisito obrigatório para manter as contas de forma equilibrada em qualquer instituto de previdência no mundo.

Uma queixa dos aposentados é de que eles têm que receber o dinheiro em um banco onde eles não têm conta. Por que isso ocorre?

Existe uma licitação feita pelo INSS para que um banco seja o dono dos pagamentos, digamos assim. É feita no Brasil inteiro. Na última, a Crefisa venceu quase todos os lotes, então ela passou a ser uma espécie de banco oficial, que faz o pagamento dos vencimentos de aposentados e pensionistas. Agora, existe a possibilidade do segurado fazer a portabilidade, ele pode pedir de imediato para voltar a receber no seu banco. Agora, essas instituições precisam ter uma série de critérios que são acompanhados de perto pelo INSS. A Crefisa, por exemplo, foi penalizada porque não apresentou uma rede de agências que fizesse com que o segurado pudesse recorrer. Mas a razão é justamente por conta desta licitação feita pelo INSS.

Após esses anos todos no parlamento, qual o legado que gostaria de deixar no ministério?

O legado que o presidente Lula recomendou quando me convidou para o ministério. Ele me deu tarefas, como debelar a crise, devolver dinheiro para os aposentados, cuidar deles e garantir que aquilo não voltasse a acontecer. O primeiro legado é esse. Conseguimos fazer a devolução de forma muito rápida, corrigida, em parcela única. Regulamos os processos, os descontos associativos tiveram fim. E agora temos outras tarefas, como melhorar a governança e a integridade, que são coisas que não têm fim. E precisamos ter esse olhar humano com os segurados. Temos percorrido o Brasil, onde proponho a integração com servidores para que possamos construir um ambiente mais saudável, harmônico, que valorize os segurados, os cidadãos que nos procuram e os servidores.

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