CPMI do INSS tem briga entre senadora e deputada

A senadora Leila Barros (PDT-DF) e a deputada federal Coronel Fernanda (PL-MT), integrantes da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), brigaram durante sessão desta segunda-feira (1).

A discussão, segundo Fernanda, começou após ela comemorar o resultado de uma votação que aprovou a indicação da prisão preventiva de 21 nomes - entre eles o do ex-presidente do INSS Alessandro Stefanutto, indicado pelo ex-ministro da Previdência Carlos Lupi, presidente do PDT.



"A senadora Leila não gostou quando comemorei o resultado da votação e veio para cima e eu não aceitei", disse Fernanda. "Ela disse que não tinha medo e eu também retruquei que não tinha medo."

Segundo a parlamentar o episódio "já passou". Leila não pediu desculpas até então. A reportagem procura contato com Leila. O espaço segue aberto.

A aprovação das indicações de prisão foi unânime, com o voto positivo de Leila Barros.



