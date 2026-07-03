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Política CREA-PE elege nesta sexta-feira (3) novo presidente Os profissionais registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (CREA-PE) escolhem a nova direção da entidade para o próximo mandato

Os profissionais registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (CREA-PE) escolhem, nesta sexta-feira (3), a nova direção da entidade para o próximo mandato. Candidato à presidência do Conselho pelo grupo da atual gestão, Nielsen Christianni afirmou, em entrevista à Folha de Pernambuco, estar otimista com o resultado da eleição após percorrer todas as regiões do Estado durante a campanha.

O engenheiro disse que a receptividade encontrada ao longo da campanha reforçou sua confiança. "Eleição é sempre eleição, mas nós temos passado em campanha por todos os municípios do Estado, em todas as regiões, e temos tido uma grande receptividade ao nosso projeto", afirmou. Segundo ele, a candidatura representa a continuidade de uma gestão iniciada em 2021 pelo atual presidente do CREA-PE, Adriano Lucena.

Entre as principais propostas apresentadas por Christianni está o aprofundamento da modernização administrativa do Conselho, com a ampliação da digitalização dos serviços e o uso de inteligência artificial para acelerar processos internos. O candidato destacou que a meta é reduzir ainda mais o tempo de emissão de documentos, como o acervo técnico, que, segundo ele, já caiu de vários meses para até cinco dias na atual gestão. "Nessa nova proposta, a ideia é colocar novas tecnologias e sistemas para trazer a emissão de um acervo técnico para um dia", disse.

O candidato também defendeu o fortalecimento da fiscalização em todas as regiões de Pernambuco. De acordo com ele, a intenção é ampliar o uso de tecnologia para tornar as ações mais eficientes e garantir maior segurança à população. "Entendemos que a engenharia de qualidade que queremos nas grandes cidades deve ser a mesma engenharia de qualidade para todos os municípios do nosso Estado", afirmou.

Ao pedir o voto dos profissionais aptos a participar da eleição, Christianni ressaltou que o pleito representa um momento importante para a categoria. "Hoje é o dia da democracia no CREA", declarou. Além da presidência do CREA-PE, os eleitores também escolhem os representantes do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) e da Mútua, caixa de assistência dos profissionais do Sistema Confea/Crea.

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