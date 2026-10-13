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jornada de trabalho Criador do movimento contra 6x1 diz que escala será jogada 'na lata de lixo' O deputado federal eleito também declarou que a eventual aprovação da redução da jornada de trabalho será uma vitória dos trabalhadores

O deputado federal eleito Rick Azevedo (PSOL-RJ) declarou, em manifestação na frente do Congresso Nacional, que a escala de trabalho 6x1 será jogada na "lata de lixo da história" na votação que será feita pelo Senado.

"A escala 6x1 vai ser jogada na lata de lixo da história junto com o Flávio Bolsonaro", declarou Rick.

O deputado federal eleito também declarou que a eventual aprovação da redução da jornada de trabalho será uma vitória dos trabalhadores. Ele também prometeu criar a "bancada CLT" quando tomar posse do mandato na Câmara.

Ocorre neste momento na frente do Congresso Nacional uma manifestação convocada pela União Nacional dos Estudantes (UNE) para pressionar o Senado a votar a PEC. O ato também tem cunho eleitoreiro e pede a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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