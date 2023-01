A- A+

POSSE PRESIDENCIAL Criança entregará faixa presidencial a Lula, diz líder do PT na Câmara Jair Bolsonaro não participa da cerimônia e viajou aos EUA

O deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG) informou, ao chegar ao Congresso para a cerimônia de posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que a faixa presidencial será passada "por uma criança que representa todas as etnias brasileiras". De acordo com ele, a informação foi obtida neste domingo (1º) pela manhã com pessoas próximas à Lula.

O mistério sobre a passagem da faixa presidencial começou depois de o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ter deixado o Brasil e confirmado que não participaria da cerimônia de posse do adversário.

A equipe do cerimonial responsável pela posse tem feito suspense sobre a entrega da faixa. Tradicionalmente, o antecessor faz a passagem da faixa para o eleito. A transmissão da faixa presidencial é apenas um ato simbólico. A única exigência é que o vencedor da eleição jure respeito à Constituição no Congresso.

Não é a primeira vez que um ex-presidente se nega a fazer a passagem da faixa: João Baptista Figueiredo não passou a faixa para José Sarney.

