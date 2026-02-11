A- A+

BRASIL Crime sexual: conduta de ministro do STJ vai ser definida por investigação Avaliação detalhada sobre tipo penal será feita pelo Ministério Público Federal

As denúncias que levaram ao afastamento do ministro Marco Buzzi do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ainda não têm enquadramento penal definido e podem, a depender do avanço das apurações, ser tipificadas de formas distintas na legislação criminal.



A definição sobre o tipo penal aplicável dependerá da investigação em curso no Supremo Tribunal Federal (STF), de apurações paralelas no próprio STJ e, sobretudo, da manifestação do Ministério Público Federal (MPF).

O ministro nega ter cometido qualquer crime.

Pessoas que acompanham as investigações ouvidas pelo Globo explicam que, no atual estágio, não há capitulação jurídica fixada nem acusação formal apresentada contra o ministro.

Trata-se, por ora, de fase preliminar de apuração, em que os fatos relatados estão sendo analisados sob o ponto de vista disciplinar e penal, sem conclusão sobre tipicidade e culpabilidade.





Interlocutores a par do caso explicam que o enquadramento pode variar conforme a descrição dos fatos, o contexto em que teriam ocorrido e a eventual comprovação de violência, grave ameaça ou ausência de consentimento. Dependendo desses elementos, as condutas narradas podem ser analisadas sob diferentes tipos penais previstos no Código Penal.

Desde a alteração legislativa promovida em 2018, o crime de importunação sexual passou a ocupar um espaço intermediário entre condutas de menor potencial ofensivo e crimes mais graves contra a dignidade sexual. A mesma reforma também ampliou o alcance do tipo penal de estupro, que deixou de exigir apenas a conjunção carnal e passou a abranger outros atos libidinosos praticados mediante violência ou grave ameaça.

Por essa razão, ministros ouvidos pela reportagem afirmam que, em casos como o que envolve o ministro do STJ, não é possível antecipar o enquadramento penal sem a conclusão da colheita de provas e da análise jurídica do Ministério Público.

A tipificação pode ir de importunação sexual a crimes mais graves, a depender do entendimento dos investigadores e do MPF.

A primeira denúncia foi feita por uma jovem de 18 anos ao Poder Judiciário e à polícia. No registro da ocorrência, policiais anotaram a possibilidade de cometimento do crime de importunação sexual.

Já a segunda denúncia, feita por uma ex-assessora de Buzzi à Corregedoria Nacional de Justiça, até o momento não há um possível enquadramento.

A investigação criminal está sob responsabilidade do STF, uma vez que o caso envolve autoridade com foro por prerrogativa de função. Paralelamente, o STJ instaurou sindicância interna para apurar os fatos no âmbito administrativo e disciplinar, o que também pode resultar em avaliação própria sobre a natureza das condutas, sem prejuízo da apuração penal.

Em ambos os casos, especialistas ressaltam que a definição do tipo penal não cabe aos órgãos administrativos nem ao Judiciário de forma isolada, mas depende da posição do Ministério Público, titular da ação penal. Só após essa manifestação será possível afirmar se haverá denúncia, e qual crime será imputado e em que termos.

Carta aos colegas

Em mensagem enviada aos colegas da Corte nesta segunda-feira, o ministro afirmou ser inocente e disse estar “muito impactado” com as notícias veiculadas. No texto, informou que se encontra internado em um hospital, sob acompanhamento cardíaco e emocional.

“De modo informal soube de fatos contra mim imputados, os quais igualmente repúdio. Tudo está causando mágoas às pessoas da minha família e convivência”, escreveu. O magistrado afirmou ainda que provará sua inocência, destacando sua trajetória pessoal e profissional e o apoio da família.

Na declaração, o ministro lamentou o desgaste causado ao STJ e afirmou estar submetido a “dor, angústia e exposição que ninguém desejaria vivenciar”.

