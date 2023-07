A- A+

BRASIL Crimes contra honra e ameaça: as acusações contra os suspeitos de terem agredido Alexandre de Moraes Na última sexta-feira, o ministro do STF e sua família foram hostilizados no aeroporto internacional de Roma; PF aponta três brasileiros como os responsáveis pelo episódio

Apontado como os hostilizadores do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e sua família, três brasileiros foram identificados e respondem em liberdade um inquérito instaurado pela Polícia Federal (PF). O empresário Roberto Montavani Filho, a sua esposa Andreia Munarão e o genro do casal, Alex Zanatta, são acusados de crimes contra a honra e ameaça.

Como antecipou a coluna de Malu Gaspar, os três suspeitos teriam participado do episódio que ocorreu na última sexta-feira no aeroporto internacional de Roma. Na ocasião, o ministro foi xingado de "bandido”, “comunista” e “comprado" por Andreia. Em seguida, Roberto Mantovani teria agredido fisicamente o filho do magistrado com um tapa. Alex Zanatta teria continuado os xingamentos.

Caso sejam indiciados por crime contra a honra do magistrado, a pena pode variar entre seis meses e oito anos de reclusão. Por estar em exercício, a PF pode entender que as agressões verbais tiveram o intuito de constranger Alexandre de Moraes.

Há ainda a opção de serem enquadrados por crimes contra honra e ameaça. Neste caso, a pena pode chegar a dois anos e seis meses de detenção, mas a reclusão pode ser evitada com pagamento de multa.





Apesar de ter ocorrido no exterior, a PF já abriu um inquérito para apurar o caso e aguarda a chegada das imagens para fazer diligências.O ministro e sua família seguem na Europa, mas os agressores chegaram no Brasil na manhã de sábado e o empresário Roberto Montavani Filho prestou depoimento já neste domingo. Andreia Munarão e Alex Zanatta serão ouvidos na próxima terça-feira. O filho do casal, Giovani Mantovani tentou conter os três familiares e também irá depor.

Veja também

